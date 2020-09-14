«Автомобилисты России» объяснили, почему нельзя давать водительские права 16-летним

У 16-летних подростков много энергии, азарта и иногда они просто страшно ездят, поэтому не стоит выдавать им водительское удостоверение до достижения совершеннолетнего возраста, сказал газете ВЗГЛЯД председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин.

Депутат Госдумы Василий Власов заявил, что молодые люди в возрасте 16–17 лет уже могут вести самостоятельный от родителей образ жизни, в связи с чем стоит снизить возрастной ценз управления легковым автомобилем до данного возраста. Он также отметил, что можно было бы разрешить проходить обучение на получение водительского удостоверения категории B с 15 лет и шести месяцев.

«Я ничего страшного не вижу в том, чтобы человек два годика поучился, посмотрел, как все устроено, и сел за руль в 18 лет. У молодых людей очень много энергии, азарта, и иногда они просто страшно ездят, особенно дети высокопоставленных родителей. Мы знаем много случаев, когда они грубейшим образом нарушают правила, попадают в тяжелые ДТП», – говорит Похмелкин.

Он уверен, что нельзя позволять несовершеннолетним молодым людям садиться за руль, поскольку в 16 лет по большей части человек только начинает осознавать всю серьезность того, что происходит в жизни. К тому же это непременно увеличит число аварий на дорогах.

«Я считаю такое предложение совершенно неправильным и думаю, что снижать возраст на управление транспортным средством нет никакой необходимости. В противном случае мы получим массу проблем с подростками на дорогах. С 16 лет, как известно, можно на мопедах ездить – этого более чем достаточно», – рассуждает Похмелкин.

Он также подчеркивает, что с 18 лет разрешаются очень многие вещи и неспроста выбран именно этот возраст. Например, при достижении совершеннолетия у человека появляется избирательное право.

В некоторых штатах Австралии, в Аргентине водительское удостоверение могут выдать уже в 17 лет. В том же возрасте права можно получить в Германии и Франции – при условии, что новоиспеченный водитель до совершеннолетия будет ездить с сопровождающим лицом (опытным водителем). А в Канаде водительские лицензии выдают, если человек старше 16 лет (в провинции Альберта – старше 14 лет). В США, в зависимости от штата, нужно сначала получить удостоверение ученика, которое выдается лицу не младше 14–16 лет, а затем, по прошествии полугода, его можно обменять на действующее ВУ.