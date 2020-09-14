В России спрогнозировали ухудшение отношений с Японией

«Японцы считают работу Абэ на российском направлении неудачной, поэтому Суга будет корректировать линию Токио в отношении Москвы в сторону ужесточения», – сказал газете ВЗГЛЯД востоковед Дмитрий Стрельцов. Так он прокомментировал назначение Есихидэ Суги лидером правящей в Японии Либерально-демократической партии, что позволит ему вскоре стать премьер-министром страны.

«Суга очень опытный политик и давний соратник ушедшего в отставку Абэ, прошедший множество ступенек карьеры прежде, чем стать генсеком кабинета министров. И что важно – он придерживается тех же взглядов, что и Абэ», – сказал заведующий кафедрой востоковедения, профессор МГИМО Дмитрий Стрельцов.

«Думаю, крупных изменений во внешней политике с приходом Суги ждать не стоит. Приоритет на укрепление отношений с США сохранится, равно как и работа по улучшению отношений с Китаем. Что касается России – здесь Суга столкнется со сложной задачей», – прогнозирует Стрельцов.

По словам собеседника, с одной стороны – Япония заинтересована в дружеских отношениях с Россией, учитывая новые угрозы в сфере безопасности. С другой стороны – есть нерешенная проблема подписания мирного договора между Москвой и Токио.

«Японцы считают работу Абэ на российском направлении неудачной, поэтому Суга будет корректировать линию Токио в отношении Москвы в сторону ужесточения. Особенно актуальной эта тема станет через год, когда Суге предстоит подтвердить свой статус председателя партии, потому что нынешние выборы были внеочередными», – отметил эксперт.

«Суга вынужден считаться с общественным мнением, из-за чего его позиция по тем же Курилам станет бескомпромиссной. Возможно, между Россией и Японией будет вновь установлен диалог на высшем уровне, но прорывов ждать не приходится», – добавил собеседник.

«Что касается внутренней политики, то здесь главная задача заключается в стабильном росте экономики, которая за период пандемии коронавируса просела на треть. Думаю, ставка будет сделана на рост внутреннего спроса, иные мер стимулирования и накачивание экономики бюджетными средствами», – предполагает востоковед.

«В этом смысле позициям Либерально-демократической партии ничего не угрожает. И даже в случае внеочередных парламентских выборов, скорее всего, правящая коалиция победит», – резюмировал Стрельцов.

В понедельник стало известно о том, что лидером правящей в Японии Либерально-демократической партии (ЛДП), который вскоре станет премьер-министром страны, избран генеральный секретарь японского правительства Есихидэ Суга.

Суга набрал 377 голосов, его соперники – экс-министр обороны Сигэру Исиба и бывший министр иностранных дел Японии Фумио Кисида – соответственно получили 68 и 89 голосов, передает РИА «Новости».

Суга заявил, что намерен «унаследовать и развивать» политический курс своего предшественника на данном посту Синдзо Абэ. «В условиях национального кризиса на фоне распространения коронавирусной инфекции, политический вакуум недопустим. Я намерен унаследовать и развивать усилия, предпринятые премьер-министром Синдзо Абэ», – отметил новый лидер ЛДП.

На 16 сентября на внеочередной сессии парламента намечено голосование по кандидатуре премьер-министра, который сменит уходящего в отставку по состоянию здоровья Синдзо Абэ.

В соответствии с партийным уставом, новый председатель будет занимать этот пост до конца сентября 2021 года, когда истечет срок полномочий подавшего в отставку Абэ. После этого состоятся новые выборы главы партии, и лидер будет выбран на стандартный трехлетний срок.

Пользуясь большинством голосов в парламенте у правящей коалиции ЛДП и партии Комэйто, Есихидэ Суга одержит ожидаемую победу и возглавит будущее правительство Японии.

Напомним, 28 августа Абэ подтвердил решение уйти в отставку из-за ухудшения здоровья и выразил сожаление, что так и не смог решить вопрос подписания мирного договора с Россией. У Синдзо Абэ язвенный колит – хроническое воспаление слизистой оболочки толстой кишки. Это заболевание послужило причиной его отставки в 2006 году. Однако затем его состояние удалось стабилизировать.

Президент России Владимир Путин поблагодарил Абэ за совместную работу.

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