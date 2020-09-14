В России спрогнозировали ухудшение отношений с Японией

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14 сентября, понедельник  |  Последнее обновление — 12:14  |  vz.ru
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Директор РАЭК: У России больше шансов привлечь белорусских специалистов, чем у Польши

Эксперт назвал условие, при котором Россия может стать мировым IT-лидером Ольга Анохина
«Все программы по цифровой экономике, которые были запущены в 2018 году, к сожалению, не приведут Россию к тому, что мы сможем конкурировать с Америкой и Азией на равных. Но у нас есть ряд рекомендаций, что нужно сделать, чтобы вырваться из этого замкнутого круга. И один из важных вопросов – это кадры», – заявил в интервью газете ВЗГЛЯД директор Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергей Плуготаренко. Подробности...
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На региональных выборах победил новый политический стиль

Впервые в истории выборы в России продолжались три дня подряд – и это повысило явку Егор Алеев/ТАСС
Победа «Единой России» и руководителей новой волны, подготовленных «школой губернаторов», и провал так называемого умного голосования блогера Алексея Навального. Эти события стали главными итогами выборов, прошедших в ряде регионов России. И все это при том, что в голосовании участвовало множество разных партий, в том числе совершенно новых. Подробности...
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Креативность превращается в новую индустрию

Вещи, которые раньше воспринимались как баловство, неожиданно предстают как большой бизнес Валерий Мельников/РИА Новости
Экономикой настоящего, а не будущего, сферой, требующей госинвестиций и внимания, назвал креативную индустрию первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко, открывая «Российскую креативную неделю» в Москве, где собрались представители IT, архитектуры, дизайна, образования, музыки и урбанистики. Как талант и творчество превратить в настоящую индустрию? Подробности...
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Белорусский протест стал частью мирового феминизма

То, что у «белорусской революции» женское лицо, «заслуга» самого Лукашенко Наталия Федосенко/ТАСС
Лукашенко является одним из наиболее выраженных сексистов среди мировых лидеров – его заявления регулярно вызывают гнев в среде феминисток. В то же время у «белорусской революции» очевидно женское лицо, причем речь идет не только о гендере Тихановской или Колесниковой. Происходящее сейчас в республике неизбежно войдет в историю феминизма, а сам феминизм способен определить историю Белоруссии. Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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Переговорщики по Донбассу загнали себя в тупик

Василий Стоякин, директор Центра политического маркетинга
У нынешней украинской власти нет ни политической воли, ни ресурсов для того, чтобы заставить замолчать «партию войны» и повернуть общественное мнение в сторону мира. Пока это не изменится – Минский процесс не продвинется. Подробности...

Голливуд переоценил свое всесилие

Евгений Фатеев, Руководитель Екатеринбургского отделения Русского художественного Союза
Что остается настоящим творцам, настоящим художникам? Им остается надеяться на публику. Свою публику. Им остается надеяться на то, что останутся еще такие места на земле, где будет возможна свобода. Свобода творчества. Пока еще возможна. Подробности...
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Деревня еще болеет, но помирать уже передумала

Дмитрий Грунюшкин, писатель
Я начал нырять, как в омут, в ту самую Русь. В навигаторе появились названия, тревожащие и сладкие на звук. Настоящие. Грязовец, Юрьев-Польский, Муром, Навашино, Кулебаки, Выкса, Теньгушево, Дивеево, Темников. Нырнул – и не выплыл. Подробности...
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России запретили объединяться с Белоруссией

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Белоруссия расколола Евросоюз

Россияне передумали объединяться с белорусами

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Лесные пожары окрасили небо над Калифорнией в оранжевый цвет

Из-за дымки небо над Сан-Франциско окрасилось в оранжевый цвет. Многие высотные здания почти не видно из-за окутавшего их смога
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Названы имена победителей конкурса «Лидеры России – 2020»

В Подмосковье завершился третий сезон конкурса управленцев «Лидеры России». В течение двух дней 300 участников из десятка регионов решали задачи от именитых наставников. Каждое испытание позволяло проявить свои лучшие компетенции. Суперфиналистов ждали сразу несколько интересных встреч и церемония награждения
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В Индийском океане горит гигантский танкер с 2 млн баррелей нефти

Военно-морские силы Шри-Ланки начали в Индийском океане буксировку горящего танкера New Diamond с 2 млн баррелей нефти. Очаг возгорания произошел в машинном отделении. Экологи предупреждают, что в случае утечки сырья в океан произойдет одна из самых больших экологических катастроф за последние десятилетия
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    В России спрогнозировали ухудшение отношений с Японией

       14 сентября 2020, 12:04
    Фото: Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press
    Текст: Анна Кукушкина

    «Японцы считают работу Абэ на российском направлении неудачной, поэтому Суга будет корректировать линию Токио в отношении Москвы в сторону ужесточения», – сказал газете ВЗГЛЯД востоковед Дмитрий Стрельцов. Так он прокомментировал назначение Есихидэ Суги лидером правящей в Японии Либерально-демократической партии, что позволит ему вскоре стать премьер-министром страны.

    «Суга очень опытный политик и давний соратник ушедшего в отставку Абэ, прошедший множество ступенек карьеры прежде, чем стать генсеком кабинета министров. И что важно – он придерживается тех же взглядов, что и Абэ», – сказал заведующий кафедрой востоковедения, профессор МГИМО Дмитрий Стрельцов.

    «Думаю, крупных изменений во внешней политике с приходом Суги ждать не стоит. Приоритет на укрепление отношений с США сохранится, равно как и работа по улучшению отношений с Китаем. Что касается России – здесь Суга столкнется со сложной задачей», – прогнозирует Стрельцов.

    По словам собеседника, с одной стороны – Япония заинтересована в дружеских отношениях с Россией, учитывая новые угрозы в сфере безопасности. С другой стороны – есть нерешенная проблема подписания мирного договора между Москвой и Токио.

    «Японцы считают работу Абэ на российском направлении неудачной, поэтому Суга будет корректировать линию Токио в отношении Москвы в сторону ужесточения. Особенно актуальной эта тема станет через год, когда Суге предстоит подтвердить свой статус председателя партии, потому что нынешние выборы были внеочередными», – отметил эксперт.

    «Суга вынужден считаться с общественным мнением, из-за чего его позиция по тем же Курилам станет бескомпромиссной. Возможно, между Россией и Японией будет вновь установлен диалог на высшем уровне, но прорывов ждать не приходится», – добавил собеседник.

    «Что касается внутренней политики, то здесь главная задача заключается в стабильном росте экономики, которая за период пандемии коронавируса просела на треть. Думаю, ставка будет сделана на рост внутреннего спроса, иные мер стимулирования и накачивание экономики бюджетными средствами», – предполагает востоковед.

    «В этом смысле позициям Либерально-демократической партии ничего не угрожает. И даже в случае внеочередных парламентских выборов, скорее всего, правящая коалиция победит», – резюмировал Стрельцов.

    В понедельник стало известно о том, что лидером правящей в Японии Либерально-демократической партии (ЛДП), который вскоре станет премьер-министром страны, избран генеральный секретарь японского правительства Есихидэ Суга.

    Суга набрал 377 голосов, его соперники – экс-министр обороны Сигэру Исиба и бывший министр иностранных дел Японии Фумио Кисида – соответственно получили 68 и 89 голосов, передает РИА «Новости».

    Суга заявил, что намерен «унаследовать и развивать» политический курс своего предшественника на данном посту Синдзо Абэ. «В условиях национального кризиса на фоне распространения коронавирусной инфекции, политический вакуум недопустим. Я намерен унаследовать и развивать усилия, предпринятые премьер-министром Синдзо Абэ», – отметил новый лидер ЛДП.

    На 16 сентября на внеочередной сессии парламента намечено голосование по кандидатуре премьер-министра, который сменит уходящего в отставку по состоянию здоровья Синдзо Абэ.

    В соответствии с партийным уставом, новый председатель будет занимать этот пост до конца сентября 2021 года, когда истечет срок полномочий подавшего в отставку Абэ. После этого состоятся новые выборы главы партии, и лидер будет выбран на стандартный трехлетний срок.

    Пользуясь большинством голосов в парламенте у правящей коалиции ЛДП и партии Комэйто, Есихидэ Суга одержит ожидаемую победу и возглавит будущее правительство Японии.

    Напомним, 28 августа Абэ подтвердил решение уйти в отставку из-за ухудшения здоровья и выразил сожаление, что так и не смог решить вопрос подписания мирного договора с Россией. У Синдзо Абэ язвенный колит – хроническое воспаление слизистой оболочки толстой кишки. Это заболевание послужило причиной его отставки в 2006 году. Однако затем его состояние удалось стабилизировать.

    Президент России Владимир Путин поблагодарил Абэ за совместную работу.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, что отношения России и Японии ждет эпоха застоя.

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