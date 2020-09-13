Подведены итоги электронного голосования в Курской и Ярославской областях «Новые люди», «Яблоко» и Партия Роста могут пройти в Томскую гордуму 13 сентября 2020, 23:21 Текст: Антон Антонов

На выборах в Томскую городскую думу обработаны 80% протоколов, сообщает ЦИК. Лидирует «Единая Россия» с 24,33% голосов, второе место занимает КПРФ с 17,58%, третье – ЛДПР с 15,13%. Партия «Новые люди» идет на четвертой строчке с 14,44% голосов. Кроме того, «Справедливая Россия» набирает 11,06%, «Яблоко» – 9,39%, Партия Роста – 5,27% голосов, передает «Интерфакс». Напомним, в Томской области избирали депутатов дум Томска, Северска, Стрежевого, Кедрового, а также дум 17 районов и одного сельского поселения. Городской избирком сообщил, что серьезных нарушений, которые повлияли бы на волеизъявления граждан, не было.

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