Взрыв произошел в жилом доме в Приморье

На втором этаже жилого дома в селе Вознесенка произошел взрыв, один человек погиб, сообщил глава Хорольского района в Приморье Алексей Губайдуллин.

Причина взрыва пока не установлена, продолжается «разбор завалов, техника работает, спасатели работают», сказал Губайдуллин. Жильцы эвакуированы. В доме проживает 23 человека, из них десять находятся в пункте временного размещения, организованном в местном доме культуры.

Источник РИА «Новости» в экстренных службах региона сообщил, что взрыв произошел в двухэтажном кирпичном доме. На месте ЧП начался пожар, его потушили.

Разрушена квартира на втором этаже, рухнули перекрытия, повреждена квартира под разрушенной, передает ТАСС.

В Единой дежурно-диспетчерской службе района сообщили, что «есть один погибший, но неизвестно, кто такой».

Глава отдела по ГО и ЧС администрации Хорольского района Анна Бухалова, сообщила, что погибший – мужчина 1940 года рождения. Со слов соседей, он сначала сжег расположенный рядом сарай, потом устроил пожар в гараже снаружи, там тоже слышали хлопок, а потом произошел взрыв в его квартире. На месте найден газовый баллон.