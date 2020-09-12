Явка на онлайн-голосовании в Москве превысила 93%

На довыборах муниципальных депутатов в Москве явка на онлайн-голосовании превысила 93%, сообщил глава Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами в столице Алексей Венедиктов.

Венедиктов сообщил, что в столице «досрочно проголосовал 601 человек, это менее 1%». При этом 4853 человека «захотели проголосовать электронно, воспользовались этим правом 93,45%», передает ТАСС.

Как подчеркнул Венедиктов, «это самая большая цифра явки с начала электронного голосования». По его словам, «избиратель у нас стал электронный, активный и дисциплинированный».

Венедиктов указал, что 300 человек, которые записались в электронный реестр, но не воспользовались возможностью проголосовать онлайн, могут отдать свой голос 13 сентября на избирательном участке.

«Тогда явка «электронщиков» увеличится. Но мы уже знаем, что она не уменьшится, и это довольно большой успех», – заявил он.

«Хакерских атак на голосование в первый раз не было. Видимо, коллеги поняли, что это бесполезно», – приводит его слова РИА «Новости».

Онлайн-голосование проходило с 08.00 мск 11 сентября до 20.00 мск 12 сентября. В нем участвовали москвичи с постоянной регистрацией на территории избирательного округа №1 в Марьине или избирательного округа №1 в Бабушкинском районе, заранее подавшие соответствующие заявки и имеющие подтвержденные аккаунты на mos.ru.

Было выдано 4535 бюллетеней, принято – 4428 бюллетеней. Всего на электронное голосование были зарегистрированы 4853 человека.

По словам Венедиктова, число желающих проголосовать электронным способом составило 7,5% населения этих округов, что в 3,5 раза превысило показатели прошлого года.

Напомним, на избирательные участки в рамках трехдневного голосования направлены более 237 тыс. наблюдателей.

Политическая конкуренция на выборах высших должностных лиц в 2020 году выросла по сравнению с 2015 годом. Так, на выборах был зарегистрирован 91 кандидат – 5,05 претендентов на место, в то время как в 2015 году зарегистрировались 84 кандидата – 4,6 претендента на место. Также увеличилась политическая конкуренция на выборах депутатов ЗАКС: количество списков кандидатов в едином округе составило 92 против 86 в 2015 году; среднее количество списков партий в регионе достигло 8,36 против 7,8 пять лет назад.

Всего в 2020 году зарегистрированы 6138 кандидатов против 5628 в 2015 году, из них по единому округу 5071 против 4592, по одномандатным округам – 1067 против 1036 соответственно.

Также видеонаблюдение ведется в 54 субъектах России (70% от общего числа избирателей, включенных в списки), технические средства подсчета голосов предусмотрены в 59 субъектах

Единый день голосования пройдет 13 сентября, 11 и 12 сентября предусмотрено досрочное голосование. Выборы состоятся в 83 российских регионах.