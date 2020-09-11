ЦИК объяснил несброшюрованные списки на предварительном голосовании

Секретарь Центральной избирательной комиссии России Майя Гришина объяснила, почему досрочное голосование проводится по спискам избирателей, которые не сброшюрованы в отдельные книги.

Несброшюрованный список избирателей во время досрочного голосования не нарушает чьи-либо права и не является свидетельством каких-либо нарушений, говорится в комментарии Гришиной, опубликованном в Telegram-канале ЦИК.

На «Горячую линию» ЦИК России поступают замечания о том, что в настоящее время досрочное голосование проводится по спискам избирателей, которые не сброшюрованы в отдельные книги. На участках имеются дополнительные отдельные вкладные листы списка.

«Данная ситуация не свидетельствует о нарушении законодательства. В соответствии с пунктом 13 статьи 17 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» каждая книга списка избирателей должна быть сброшюрована (прошита) не позднее дня, предшествующего дню голосования. В настоящее время продолжается параллельно с досрочным голосованием выверка и уточнение списков (в связи с естественным прибытием и убытием граждан по месту жительства). Согласно требованиям закона, выверенный и уточненный список избирателей не позднее дня, предшествующего дню голосования, подписывается председателем и секретарем участковой комиссии и заверяется печатью участковой комиссии», – гласит комментарий Гришиной.

Таким образом, подписывается (фактически – «закрывается») выверенный и уточненный (с учетом всех изменений и дополнений) список избирателей по итогам работы участковой комиссии до дня голосования. Этот же уже уточненный список разделяется на книги, и они брошюруются. Также фиксируется отчетная цифра – число избирателей, включенных в список избирателей на момент начала голосования, которая передается в территориальную комиссию и вносится в ГАС «Выборы», а также размещается в интернете.

«Несброшюрованный список избирателей во время досрочного голосования не нарушает чьи-либо права и не является свидетельством каких-либо нарушений. Листы списка имеют сквозную нумерацию, бюллетень выдается избирателям, включенным в список. Какие-либо неочевидные незаконные действия в связи с несброшюрованностью списка с учетом предусмотренных законом форм контроля за явкой и установлением итогов голосования, произведены быть не могут», – заключила секретарь ЦИК.