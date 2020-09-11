В Севастополе открылась выставка архивных документов «Без срока давности»

В четверг, 10 сентября, в Севастопольском центре культуры и искусств состоялось открытие выставки архивных документов «Без срока давности». Выставку открыл временно исполняющий обязанности губернатора города Севастополя Михаил Развожаев.

«Впечатления двойственные. С одной стороны, тяжело, потому что это непридуманная – настоящая трагедия. Сложно спустя столько лет осознать масштаб этого горя, которое пережила наша страна, город Севастополь. Сегодня мы слушали наших ветеранов, которые маленькими детьми застали эти события, но драматизм был такой, что каждая картинка врезалась в память даже трехлетней девочке. То, что такой проект под эгидой Президента проходит, это очень правильно. Потому что название не просто так – «Без срока давности». Мы должны максимально сохранить эту память и не дать ни в коем случае никому попытаться замолчать, фальсифицировать историю нашей страны, нашего подвига, которые был не только на фронте», – приводятся слова Развозжаева в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Открытие выставки было проанонсировано на сайте правительства Севастополя, в средствах массовой информации и социальных сетях.

Среди присутствующих на открытии выставки были и те, кто пережил немецкую оккупацию.

Жительница осажденного Севастополя Деева Антонина Александровна поделилась своими воспоминаниями о начале Великой Отечественной войны, рассказала и о том, как немецкие войска вошли в город, устанавливали «новый порядок», расстреливали и угоняли на принудительные работы мирных граждан.

«Мы с братом считали, сколько налетало немецких самолетов, насчитывали до сотни, они кружили над Матюшенко, потом шли корабли бомбить – все время была черная карусель», – рассказала Антонина Деева.

Гудкевич Ираида Ивановна – председатель Севастопольского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Российский союз бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей», выжившая после угона в концлагерь, – до сих пор с ужасом вспоминает, как нацисты держали семьи без воды и еды, использовали людей как «живой щит», покидая город в последние дни оккупации. «Мне повезло, что я до сих пор жива. Не дай Бог никому пережить то, что мы пережили», – отметила Ираида Гудкевич.

Историк, автор книг и публикаций о Холокосте Гельман Борис Никодимович рассказал о том, как нацисты с презрением относились не только к еврейскому населению, но и представителям других национальностей. Писатель заявил, что важно помнить уроки Великой Отечественной войны и не допустить повторения истории.

Врио губернатора Севастополя подчеркнул, что о трагедии Севастополя во время Великой Отечественной войны нужно говорить ежегодно.

«Чтобы молодежь знакомилась с этими материалами и документами. Здесь ничего придумывать не надо: прочитать документы, доносы, приговоры. Все станет понятно, как фашистская Германия пыталась насадить свой бесчеловечный порядок всему миру», – сказал он.

В рамках мероприятия были высказаны слова благодарности организатору и координатору проекта Общероссийскому общественному движению «Поисковое движение России», в том числе за дизайн, верстку, изготовление выставочного оборудования.

Гостям выставки вручены подарочные издания по архивным документам севастопольского архива.

До конца 2020 года планируется перемещение выставки «Без срока давности» по общественным пространствам города.