В Севастополе открылась выставка архивных документов «Без срока давности»

Взгляд
11 сентября, пятница  |  Последнее обновление — 15:13  |  vz.ru
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Польская альтернатива «Северному потоку – 2» оставит Европу без газа

Польша нашла неожиданную замену «Северному потоку – 2» REUTERS/Kacper Pempel
Польша сделала неожиданное предложение Германии – заменить «Северный поток – 2» на газопровод Baltic Pipe. Это было подано как дружеский жест ради европейской солидарности и энергетической безопасности ЕС. Однако польская инициатива на самом деле таит угрозу для Европы, считают эксперты.  Подробности...
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Триединый день голосования меняет систему выборов

По мнению экспертов, с развитием онлайн-голосования уйдет в прошлое понятие «явка» Александр Бахтин/ТАСС
В пятницу в России стартуют выборы в регионах, которые впервые проходят в новом формате. Теперь проголосовать можно будет в течение трех дней, а не только в воскресенье. А у жителей двух регионов появится возможность отдать голос через интернет. Но если внедрение новых видов голосования несет избирателям дополнительные удобства, то политическим партиям и избиркомам придется адаптироваться к новым реалиям.  Подробности...
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США готовятся топить российские подлодки прямо у побережья

Атомная подводная лодка «Сивулф» – невидимая часть учений НАТО у берегов России defense.gov
Прямо сейчас у северных берегов России находится целая группа кораблей НАТО. В ее составе нет авианосца, поэтому появление этих сил осталось в информационном поле малозаметным. Однако российские военные восприняли появление этой эскадры вполне серьезно. Чем занимается натовская группировка и почему это событие имеет большое значение для ВМФ России? Подробности...
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Германия в отношениях с Россией наступает на британские грабли

Похоже, руководство Германии не понимает последствий ситуации с Навальным Bernd von Jutrczenka/Global Look Press
«Из-за нелепых действий ФРГ по Навальному», как выразился глава МИД РФ Сергей Лавров, Москва и Берлин оказались на пороге серьезного конфликта. Россия уже официально предупредила Германию об угрозе подрыва двусторонних отношений. О каких действиях Берлина идет речь и кому на руку обострение отношений между двумя крупными торговыми партнерами? Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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Сколько получает командир танка

Виктор Мураховский, военный эксперт, главный редактор журнала «Арсенал Отечества»
В связи с грядущим Днем танкиста (13 сентября) и повышением с 1 октября окладов денежного содержания военнослужащих на 3%, решил прикинуть, как оценивается труд командира танка в современной российской армии. Подробности...

Российское влияние на Украине придется восстанавливать с нуля

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Украина – страна с самым большим количеством русских людей за пределами России. Хотя бы по одной этой причине надо возобновлять отношения. Именно с людьми, а не с быстро меняющейся властью, не принадлежащей самой себе. Подробности...
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Простые ответов на вопросы о протестах в Белоруссии

Дмитрий Ольшанский, публицист
Победа враждебных России сил в бывшем советском мире ведет к двум вещам: жесткой языковой политике по изъятию русского языка из образования и государственного обихода и к военному сотрудничеству с другими «ядерными» государствами. Подробности...
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Белоруссия расколола Евросоюз

Россияне передумали объединяться с белорусами

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Адвокат обеспечил Ефремову жесткий приговор

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Лесные пожары окрасили небо над Калифорнией в оранжевый цвет

Из-за дымки небо над Сан-Франциско окрасилось в оранжевый цвет. Многие высотные здания почти не видно из-за окутавшего их смога
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Названы имена победителей конкурса «Лидеры России – 2020»

В Подмосковье завершился третий сезон конкурса управленцев «Лидеры России». В течение двух дней 300 участников из десятка регионов решали задачи от именитых наставников. Каждое испытание позволяло проявить свои лучшие компетенции. Суперфиналистов ждали сразу несколько интересных встреч и церемония награждения
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В Индийском океане горит гигантский танкер с 2 млн баррелей нефти

Военно-морские силы Шри-Ланки начали в Индийском океане буксировку горящего танкера New Diamond с 2 млн баррелей нефти. Очаг возгорания произошел в машинном отделении. Экологи предупреждают, что в случае утечки сырья в океан произойдет одна из самых больших экологических катастроф за последние десятилетия
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    В Севастополе открылась выставка архивных документов «Без срока давности»

    11 сентября 2020, 14:52

    Текст: Ольга Никитина

    В четверг, 10 сентября, в Севастопольском центре культуры и искусств состоялось открытие выставки архивных документов «Без срока давности». Выставку открыл временно исполняющий обязанности губернатора города Севастополя Михаил Развожаев.

    «Впечатления двойственные. С одной стороны, тяжело, потому что это непридуманная – настоящая трагедия. Сложно спустя столько лет осознать масштаб этого горя, которое пережила наша страна, город Севастополь. Сегодня мы слушали наших ветеранов, которые маленькими детьми застали эти события, но драматизм был такой, что каждая картинка врезалась в память даже трехлетней девочке. То, что такой проект под эгидой Президента проходит, это очень правильно. Потому что название не просто так – «Без срока давности». Мы должны максимально сохранить эту память и не дать ни в коем случае никому попытаться замолчать, фальсифицировать историю нашей страны, нашего подвига, которые был не только на фронте», – приводятся слова Развозжаева в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Открытие выставки было проанонсировано на сайте правительства Севастополя, в средствах массовой информации и социальных сетях.

    Среди присутствующих на открытии выставки были и те, кто пережил немецкую оккупацию.

    Жительница осажденного Севастополя Деева Антонина Александровна поделилась своими воспоминаниями о начале Великой Отечественной войны, рассказала и о том, как немецкие войска вошли в город, устанавливали «новый порядок», расстреливали и угоняли на принудительные работы мирных граждан.

    «Мы с братом считали, сколько налетало немецких самолетов, насчитывали до сотни, они кружили над Матюшенко, потом шли корабли бомбить – все время была черная карусель», – рассказала Антонина Деева.

    Гудкевич Ираида Ивановна – председатель Севастопольского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Российский союз бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей», выжившая после угона в концлагерь, – до сих пор с ужасом вспоминает, как нацисты держали семьи без воды и еды, использовали людей как «живой щит», покидая город в последние дни оккупации. «Мне повезло, что я до сих пор жива. Не дай Бог никому пережить то, что мы пережили», – отметила Ираида Гудкевич.

    Историк, автор книг и публикаций о Холокосте Гельман Борис Никодимович рассказал о том, как нацисты с презрением относились не только к еврейскому населению, но и представителям других национальностей. Писатель заявил, что важно помнить уроки Великой Отечественной войны и не допустить повторения истории.

    Врио губернатора Севастополя подчеркнул, что о трагедии Севастополя во время Великой Отечественной войны нужно говорить ежегодно.

    «Чтобы молодежь знакомилась с этими материалами и документами. Здесь ничего придумывать не надо: прочитать документы, доносы, приговоры. Все станет понятно, как фашистская Германия пыталась насадить свой бесчеловечный порядок всему миру», – сказал он.

    В рамках мероприятия были высказаны слова благодарности организатору и координатору проекта Общероссийскому общественному движению «Поисковое движение России», в том числе за дизайн, верстку, изготовление выставочного оборудования.

    Гостям выставки вручены подарочные издания по архивным документам севастопольского архива.

    До конца 2020 года планируется перемещение выставки «Без срока давности» по общественным пространствам города.


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