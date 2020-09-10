Минспорта озвучило сроки проведения Игр стран СНГ

Первые Игры стран СНГ могут пройти в 2021 году после летней Олимпиады в Токио, заявил министр спорта России Олег Матыцин.

Игры планировалось провести в конце августа 2020 года, но из-за эпидемиологической обстановки их переносили на сентябрь, а потом на октябрь. В состязаниях по 22 видам спорта планировалось участие спортсменов от 14 до 23 лет, всего организаторы рассчитывали разыграть порядка 280 комплектов медалей.

«Окончательное решение еще не принято, но, скорее всего, Игры пройдут после летней Олимпиады», – цитирует Матыцина РИА «Новости».

Провести игры предложила Россия. Идею поддержали на заседании совета глав правительств СНГ в конце 2019 года.

В июне Матыцин сообщал, что Игры стран СНГ могут пройти в Казани. Украину также приглашали участвовать в Играх стран СНГ.