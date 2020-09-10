Крупнейшую в России угольную шахту запустили в Якутии

Первую очередь самой большой в России шахты «Инаглинская» и горно-обогатительной фабрики «Инаглинская-2» мощностью 6 млн тонн угля в год запустили в Нерюнгринском районе Якутии.

В будущем производство шахты «Инаглинская» и фабрики «Инаглинская-2» планируется увеличить до 12 млн тонн угля в год, передает РИА «Новости».

На горно-обогатительном комплексе «Инаглинский» ведут отработку запасов Чульмаканского и Верхне-Талуминского месторождений. В предприятие вложат свыше 72 млрд рублей. Благодаря инвестициям регион получит более 4 тысяч рабочих мест. На данный момент на комплексе уже работают 1,7 тыс. граждан. Объем инвестиций достиг 20 млрд рублей.

«Я уверен, что за этим проектом последуют другие проекты, не менее мощные, не менее красивые, серьезные, которые будут двигать вперед экономику и Якутии, и в целом нашей страны», – сказал глава Якутии Айсен Николаев.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев отметил, что взял два дня отпуска, чтобы приехать на открытие.

«Не только президент России помогал развивать Якутию, не только правительство Российской Федерации помогало развивать Якутию, но и правительство Якутии всегда было вместе с нами. Айсен Сергеевич, спасибо большое!» – сказал Цивилев.

Возведение фабрики и строительство шахты на территории опережающего развития «Южная Якутия» проходило при поддержке Фонда развития Дальнего Востока и Арктики. Сумма инвестиций составила 4 млрд рублей.

Ранее на севере Якутии дочернее предприятие «Алросы» «Алмазы Анабара» добыло крупнейший цветной алмаз в России весом 236 карат.