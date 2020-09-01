В Минске студенты прорвались к зданию КГБ

В Минске несколько десятков протестующих прорвались сквозь оцепления правоохранителей рядом со зданием Комитета государственной безопасности Белоруссии.

Протест студентов возле здания проходит с утра вторника, передает РИА «Новости».

Милиция не препятствовала шествию по городским улицам, но отслеживала перемещение митингующих.

На улице Свердлова были задержаны двое молодых людей. Их задержали в тот момент, когда протестующие перебегали дорогу.

Отмечается, что в протестах участвуют студенты Белорусского государственного и Лингвистического университетов, демонстрация началась возле здания БГУ, напротив площади Независимости.

На данный момент ОМОН перекрыл дорогу на площадь Независимости.

Ранее подразделения ОМОН начали разгонять протестующих студентов в районе площади Победы в Минске.

Белорусская милиция во вторник провела единичные задержания участников несанкционированных акций, массовых задержаний и применения спецсредств не было ни в Минске, ни в регионах республики, отметили в ведомстве.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов.