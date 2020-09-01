Польша предложила России пройти тест о Второй мировой войне

Министерство иностранных дел Польши предложило российскому посольству пройти свой тест о Второй мировой войне.

«МИД запустил во вторник викторину на тему знаний о Второй мировой войне. В тесте, который можно решить на польском, английском и русском языках, вопросы, в том числе, о пакте Молотова-Риббентропа, ротмистре Пилецком или Ялтинской конференции», – приводит РИА «Новости» сообщение польского МИД.

Министерство предлагает посольству Эстонии, Латвии, Великобритании и США присоединиться к челленджу и пройти тест. В английской версии своего профиля в Facebook также предлагает присоединиться и российскому посольству. Викторина состоит из 18 вопросов.

How much do you know about #WorldWarII: its turning points, great battles, sung and unsung heroes and unknown facts?



Test your knowledge with our #WW2 quiz and nominate others!



We nominate @mfa_russia



https://t.co/qrEQeXQK3M pic.twitter.com/GYqL9uRucf — Ministry of Foreign Affairs (@PolandMFA) September 1, 2020

Тем временем сенатор Олег Морозов заявил, что Польша намеренно искажает правду о Второй мировой войне, таким образом желая получить дивиденды на антироссийской риторике.

«Это осмысленная стратегия разложения исторической памяти, искажения истории и нагнетания русофобии. Цель – уйти от собственной ответственности за развязывание Второй мировой войны и отличиться на ниве антироссийской риторики, дабы закрепить за собой роль американского форпоста в Европе», – сказал Морозов.

По его словам, США платят за это американскими ракетами и передислокацией американских военных из Германии. Сенатор подчеркнул, что Варшава хочет перехватить у Берлина роль самой влиятельной европейской столицы.

«Но «старые европейцы» относятся к этим попыткам критически. И поэтому в итоге пропагандистского шума в этих действиях Польши гораздо больше, чем здравого смысла», – добавил политик.

Во вторник премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что ответственность за начало Второй мировой войны несут нацистская Германия и Советский Союз.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что западные политики прекрасно знают правду о Второй мировой войне, однако продвигают другие идеи.

Напомним, накануне Дня Победы глава МИД ФРГ Хайко Маас и немецкий историк, профессор Андреас Виршинг опубликовали статью, в которой говорится, что только одна Германия несет ответственность за начало Второй мировой войны. МИД Польши назвал «упрощением» позицию Хайко Мааса.

Газета ВЗГЛЯД позже разбирала, каким образом Польша поспособствовала нападению Гитлера на всю Европу.

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