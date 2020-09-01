Муж выгнал жену из дома перед ее убийством в детском саду

Мужчина, который убил жену на глазах у детей в подмосковном детском саду, перед расправой выгнал ее из дома. До развода супругов оставалась всего неделя.

Как сообщает телеканал «360», женщина работала в детском саду младшим воспитателем. По словам источника, знакомого с ситуацией, в июле она приходила на работу с синяками. Коллегам она тогда рассказала, что ее побил муж, с которым она решила развестись.

В начале августа воспитатель ушла в отпуск. Отмечается, что на работе она жаловалась на мужа, который выгнал ее из дома, забрал ключи и не пускал обратно. Женщине пришлось обратиться к адвокату.

В день убийства, воспитатель первый день вышла на работу после отпуска. Коллегам она сообщила, что расходиться с мужем не передумала, а сам развод назначен на 7 сентября. По информации источника, женщина говорила, что супруг ее оскорблял и писал детям похабные сообщения. У воспитателя остались взрослые сын и дочь.

Ранее в Главном следственном управлении СК по Московской области сообщили, что мужчина проник в детский сад в Воскресенске и убил работавшую там супругу на глазах у детей. Женщина скончалась на месте. Ее 53-летний супруг задержан, обвинение в убийстве ему пока не предъявлено.