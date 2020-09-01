Мужчина убил жену на глазах у детей в подмосковном детском саду

Мужчина проник в детский сад в Воскресенске и убил работавшую там супругу на глазах у детей, сообщили в Главном следственном управлении СК по Московской области.

«31 августа мужчина проник на территорию детского сада, расположенного в Воскресенске. После чего вошел в группу, где работала его супруга, и нанес ей ножевые колото-резаные ранения шеи и верхних конечностей», – передает ТАСС сообщение ГСУ.

Женщина скончалась на месте. Ее 53-летний супруг задержан, обвинение в убийстве ему пока не предъявлено.

Следователи и криминалисты изъяли нож с места убийства, сейчас допрашивают свидетелей. Назначена судебно-медицинская экспертиза, устанавливаются мотивы убийства.

В октябре 2019 года в Нарьян-Маре (Ненецкий автономный округ) 36-летний мужчина ножом зарезал шестилетнего мальчика во время «тихого часа» в детском саду. Злоумышленник проник в учреждение через открытую охранником дистанционно дверь. Воспитатели пытались помешать ему пройти в спальню, однако не смогли этого сделать.