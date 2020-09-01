Нефть подорожала на фоне ослабления доллара Рубль вырос к доллару и евро 1 сентября 2020, 10:17 Текст: Алина Назарова

Курс доллара расчетами «завтра» утром во вторник снижался на 40 копеек – до 73,67 рубля, курс евро опустился на 14 копеек – до 88,24 рубля. Стоимость нефти растет до 45,78 доллара за баррель сорта Brent, передает РИА «Новости».

Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях