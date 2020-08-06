У попавшей в список Forbes Гагариной нашли долги за коммуналку

У певицы Полины Гагариной, которая не так давно попала в список самых богатых звезд российского шоу-бизнеса по версии журнала Forbes, нашлись долги за услуги ЖКХ и по налогам.

Как говорится на сайте Федеральной службы судебных приставов (ФССП), артистка задолжала порядка 30 тыс. рублей налогов и сборов.

Приставы возбудили исполнительное производство против певицы. Кроме того, артистка задолжала почти 56 тыс. рублей за коммунальные услуги, передает РИА «Новости».

Напомним, согласно рейтингу российских звезд шоу-бизнеса с самым высоким доходом по версии журнала Forbes, Полина Гагарина заняла шестое место с годовым доходом около 6,4 млн долларов.

Лидером списка стал музыкант Сергей Шнуров, заработавший за год 8,8 млн долларов.

Кроме того, вторую строчку занял рэпер Егор Крид с доходом в 6,9 млн долларов, третью – певец Дима Билан с доходом 6,8 млн долларов. Также в рейтинг вошли Баста, Филипп Киркоров, группа «Би-2», Григорий Лепс, Тимати, Иван Ургант и другие.