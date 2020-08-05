Потерпевшие согласовали сумму иска к Ефремову

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5 августа, среда  |  Последнее обновление — 14:14  |  vz.ru
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Цены на газ подскочили от высокой температуры

Евгений Одиноков/РИА «Новости»
Погода является важным фактором для газового рынка. Ожидание синоптиками жары в Европе подтолкнуло рыночные цены на газ вверх. В Австрии они впервые за четыре месяца превысили 100 долларов за тысячу кубометров. Поможет ли погода Газпрому вернуться к прибыли? Подробности...
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Почему Польша ненавидит «Северный поток – 2»

Партийность президента никак не влияет и на интересы американских продавцов СПГ, прямым конкурентом которых является «Северный поток &#8722; 2» DPA/ТАСС
Официальная Варшава вновь заявила, что газопровод «Северный поток – 2» является угрозой для безопасности «всего региона», но прежде всего для Украины. Почему Польша так печется об украинских заработках на транзите российского газа, учитывая ее многочисленные претензии к «героизации бандеровцев»? И верно ли утверждение, что после сдачи проекта Москва может сделать с Киевом «все, что захочет»? Подробности...
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«Армата» избавилась от проблем со зрением

Отечественному ВПК удалось решить главную проблему танка третьего поколения Владимир Астапкович/РИА Новости
Отечественный ВПК заявил о решении главной проблемы «Арматы» – об обеспечении танка дальним ночным зрением. По этой части оборонка еще в советское время отстала от Запада и долгие годы была вынуждена ввозить инфракрасные прицелы из стран НАТО. После 2014 года поставки прервались. Теперь выпуск аналоговых инфракрасных прицелов налажен в России, правда, пока лишь в режиме эксперимента. Действительно ли вопрос с тепловизорами можно считать закрытым? Подробности...
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Трамп нашел выгоду в «величайшей ошибке» в истории США

При Дональде Трампе ближневосточная политика США заметно изменилась Michael Reynolds/Consolidated News <br>Photos/Global Look Press
Дональд Трамп назвал величайшей исторической ошибкой своих предшественников военную интервенцию США на Ближний Восток. Как известно, вернуть оттуда домой всех солдат Трамп пообещал еще перед выборами 2016 года, однако генералитет и вашингтонские «ястребы» не дали ему этого сделать. Сможет ли Трамп продавить сопротивление своих генералов и вывести все американские войска из Ирака, Сирии и других ближневосточных стран? Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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Закон Черномырдина в действии

Алексей Алешковский, сценарист
Когда движение #MeToo только начиналось, никакого смеха оно у меня, в отличие от многих мужчин (и даже женщин), не вызывало – ведь люди говорили о своей боли. Но, как это обычно бывает, весь сегодняшний виктимный дискурс основан на подмене понятий – том же обмане. Подробности...

Прекратите этот стон «Наши пролюбили Белоруссию!»

Андрей Перла, Политолог
Останется у власти президент Лукашенко. Чтоб он был здоров. Останется и будет дальше продолжать нервы нам с вами мотать. Никакой майдан ему ничего не сделает. Потому что нету майдана и не будет. Сделать в Белоруссии революцию не из чего. Подробности...
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Россия мучительно деофшоризирует себя

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Одним закрытием Кипра реальной деофшоризации не добиться. Нужно пройтись по всему списку офшорных юрисдикций, что довольно непросто. Ведь если для Кипра такие страны, как Россия – лакомый кусок, то на многие другие влияния у Москвы куда меньше. Подробности...
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За что ненавидят «Северный поток – 2»

Белоруссия: что будет дальше

Китай повысил ставки в борьбе с США

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Столицу Ливана сотряс мощнейший взрыв

В порту Бейрута, вблизи базы ВМС Ливана, произошел грандиозный взрыв. Пострадала половина города. Погибли десятки человек, более двух тысяч ранены. Среди пострадавших семья премьера Ливана и люди из его окружения. Ущерб также нанесен президентскому дворцу и зданию посольства РФ
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Житель Урала отправился на Черное море в вагоне с углем

Житель Курганской области решил поехать в отпуск бесплатно – на грузовом поезде, следовавшем в сторону Черного моря. Причем ехать пришлось под открытым небом в вагоне с углем. Нарушителя поймали в Морозовске в Ростовской области. С собой «курортник» вез самодельную гитару
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Лесные пожары охватили Калифорнию

Более 8 тыс. га охвачено лесными пожарами в Калифорнии. Из-за быстрого распространения огня экстренно эвакуируют тысячи человек. Пожар, которому присвоили имя Эппл, начался в пятницу в полдень и продолжается уже третий день. В тушении участвует примерно 1,3 тыс. пожарных
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    Потерпевшие согласовали сумму иска к Ефремову

    5 августа 2020, 13:59

    Текст: Наталья Ануфриева

    Родственники погибшего в ДТП с актером Михаилом Ефремовым согласовали сумму исков к нему, сообщил адвокат потерпевших Александр Добровинский.

    Добровинский сообщил, что накануне состоялась встреча, на которой была согласована сумма, она «будет фигурировать в гражданских исках, представленных на суде», передает ТАСС.

    При этом общую сумму исковых заявлений он называть пока не стал.

    Между тем свидетель – инспектор ДПС Павел Маркиянов – в зале Пресненского суда Москвы, где в среду идет заседание по делу Ефремова, заявил, что актер сам признался в том, что был за рулем своей машины в момент ДТП на Садовом кольце в Москве.

    «Ему неоднократно задавался вопрос о том, кто был за рулем. Ефремов заявил, что это был он», – сказал он.

    Ранее адвокат актера заявил о «фальсификации доказательств» представителями потерпевших по уголовному делу по факту ДТП. Сам Ефремов в ходе заседания суда заявил, что не признает вину в причинении смерти курьеру Сергею Захарову в результате ДТП, поскольку «ничего не помнит».

    Напомним, 8 июня актер в состоянии алкогольного и наркотического опьянения сел за руль Jeep Grand Cherokee, выехал на полосу встречного движения в центре Москвы и врезался в автофургон Lada, водитель которого Сергей Захаров погиб. Артисту может грозить до 12 лет тюрьмы.

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