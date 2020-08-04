Рубль вырос к доллару и евро Рубль подешевел к доллару и евро 4 августа 2020, 10:24 Текст: Алина Назарова

Курс доллара расчетами «завтра» утром во вторник вырос на 11 копеек – до 73,23 рубля, курс евро поднялся на 17 копеек – до 86,19 рубля. Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent снижается до 44,05 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

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