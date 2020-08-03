Трамп потребовал добиться казни Царнаева

Американское федеральное правительство должно потребовать смертной казни для Джохара Царнаева за теракт на Бостонском марафоне, заявил президент США Дональд Трамп.

Трамп заявил, что необходимо потребовать смертной казни «в рамках повторного рассмотрения этой части первоначального дела». По его словам, США «не могут себе позволить оставить в силе» решение апелляционного суда.

Как заявил глава американского государства, «редко бывало, чтобы кто-то больше заслуживал» смерти, чем Царнаев, передает ТАСС.

Напомним, апелляционный суд отменил смертный приговор Царнаеву, так как проведение процесса в Бостоне, по мнению суда, помешало отобрать непредвзятых присяжных.

В 2015 году Царнаеву, признанному виновным в организации теракта в 2013 году, официально вынесли смертный приговор.