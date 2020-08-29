Умер народный артист СССР Владимир Андреев

Советский и российский актер, режиссер и сценарист Владимир Андреев скончался на 91 году жизни, сообщил ректор ГИТИСа Григорий Заславский.

«Предположительно, прощание с Владимиром Алексеевичем... состоится, предположительно, в среду в его родном театре имени Ермоловой», – сказал РИА «Новости» Заславский.

Причины смерти не сообщаются. В четверг, 27 августа, актеру исполнилось 90 лет.

«Мне позвонила супруга Андреева, актриса Наталья Селезнева, и сказала, что несколько минут на даче его не стало. Два дня назад мы отмечали 90-летие Владимира Андреева, он неважно себя чувствовал, у него была ишемическая болезнь сердца. Но мы надеялись, что все будет хорошо и скоро он встретится со студентами, которых мы только что набрали в ГИТИС», – уточнил ТАСС ректор ГИТИСа.

Гендиректор Большого театра Владимир Урин выразил соболезнования в связи со смертью актера.

«Владимир Андреев был замечательным артистом с особой природой невероятного обаяния. Он был очень интересен на сцене. Как режиссер в Ермоловском театре, которым руководил долгие годы, он открыл и первым поставил пьесы Александра Вампилова, Леонида Зорина. И, конечно, Владимир Алексеевич был великим педагогом, воспитавшим многих известных артистов», – сказал Урин.

Андреев родился 27 августа 1930 года в Москве. В 1952 году закончил актерский факультет ГИТИСа. Работал режиссером в театре, сценаристом, преподавал в ГИТИСе.

В кино начал сниматься с 1954 года, является автором статей по теории и практике актерского мастерства, очерков воспоминаний о творчестве, учителях, театре и кино. Народный артист СССР (1985), академик Академии гуманитарных наук (1995). Действительный член Международной академии театра (2000).

В числе его постановок – «Завтра в семь» по роману Константина Симонова «Живые и мертвые», «Старший сын» и «Прошлым летом в Чулимске» по произведениям Александра Вампилова, «Крейцерова соната» по повести Льва Толстого, «Батальоны просят огня» по произведению Юрия Бондарева.