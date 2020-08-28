В ВАДА отреагировали на увольнение главы РУСАДА

Уход Юрия Гануса с должности главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) вызвал во Всемирном антидопинговом агентстве (ВАДА) дополнительную обеспокоенность.

«Эти события усиливают озабоченность, выраженную ВАДА в его заявлении от 5 августа в отношении того, каким образом учредители приняли решение в отношении Гануса по рекомендации наблюдательного совета РУСАДА; подчеркивают критическую важность для РУСАДА сохранения независимости», – заявили в организации, передает РИА «Новости».

Напомним, в пятницу общее собрание учредителей РУСАДА согласилось с рекомендациями наблюдательного совета организации, Юрий Ганус покинул пост генерального директора организации.

Также и.о. главы РУСАДА Михаила Буханова обязали написать заявление в правоохранительные органы, чтобы определить серьезность финансовых нарушений в агентстве, допущенных при Ганусе.