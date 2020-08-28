Посол США посетил МИД России

Посол США в Москве Джон Салливан в пятницу днем приехал в МИД России, но не стал комментировать цель своего визита.

Салливан провел в российском министерстве около полутора часов и молча проследовал в автомобиль, не ответив на вопросы журналистов о цели своего посещения МИД России, передает РИА «Новости».

В среду в министерстве торговли США сообщили, что внесли в черный список пять российских научно-исследовательских институтов, включая НИИ Минобороны России, участвовавший в работе над вакциной от COVID-19.

В Кремле назвали санкции против российских НИИ продолжением санкционной зависимости США, добавив, что категорически не приемлют утверждения американской стороны, что российские НИИ могли участвовать в разработке бактериологического и химического оружия.

В МИД заявили, что Москва считает вопиющими санкции США против российских научно-исследовательских институтов и настаивает, что ограничения введены Вашингтоном в интересах продвижения собственных фармакологических компаний.