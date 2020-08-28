На «Территории смыслов» стартовала смена «Цифровая экономика»

Заключительная шестая смена «Цифровая экономика» Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов» стартовала 27 августа.

Смена объединила участников со всей страны в офлайн и онлайн-формате. Здесь собрались стартаперы и отраслевые предприниматели, геймеры, инженеры, программисты и мобильные разработчики, а также медиаспециалисты и активисты Национальной лиги студенческих клубов, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

В рамках образовательной программы будут рассмотрены вопросы цифровизации в России, возможности онлайн-проектов, трансформации образования в цифровую эпоху, цифровой экономики и влияния пандемии на рынок. Спикеры вместе с участниками обсудят навыки нового времени, изменение отраслей под влиянием цифровизации, трансформацию молодежной политики.

В течение всех дней смены участники будут разрабатывать предложения по формированию мер стимулирующей поддержки в сфере развития стартапов и технологического предпринимательства. Смена продлится до 2 сентября.

«Каждый шестой участник этой смены – участник конкурса «Цифровой прорыв». Именно эти ребята меняют цифровую экономику и становятся частью самых масштабных проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей». Важную роль в процессах цифровизации решают кадры – 1,8 млн человек составила общая численность ИКТ-кадров в России в 2019 году, а доля ИКТ-кадров среди экономически активного населения России составляет всего 2,4%», – отметил руководитель Всероссийского конкурса «Цифровой прорыв» 2020, директор Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергей Плуготаренко.

Он выразил уверенность, что конкурс «Цифровой прорыв» поможет создать мощный кадровый резерв и внести свою лепту в решение проблемы нехватки специалистов на IT-рынке во всех регионах России и на всех уровнях.

В свою очередь советник руководителя Федерального агентства по делам молодежи Антон Тицкий зачитал участникам форума приветствие президента России Владимира Путина. Глава страны подчеркнул разнообразную и содержательную программу форума и возможность участников получить реальную поддержку для осуществления своих проектов.

Тицкий также отметил актуальность смены: «Сейчас, в эпоху постковида, наш мир меняется, и цифровизация становится новым фактором для безопасности и развития молодежи. Молодежь, как самая пассионарная часть общества, находится на волне этих перемен, и очень отрадно, что государство это видит и реализует такие проекты, как эта смена на «Территории смыслов». Это помогает молодым, талантливым ребятам развиваться в IT-сфере».

Участникам также дал напутствие программный директор форума Матвей Навдаев.

«В 2015 году самой первой сменой форума «Территория смыслов» стала IT–смена. Тогда, в первый день, нас посетил президент страны. Смена была очень насыщенной и продуктивной, это и стало точкой старта большого пути. Спустя шесть лет мы проводим 39-ю смену форума, и она тоже цифровая. За это время наша жизнь стала технологичнее, комфортнее, быстрее, и все это благодаря IT-индустрии и участникам форума. Мы всегда радуемся, когда после форума за счет неуемной синергии рождаются новые проекты, которые развивают страну и двигают ее вперед», – отметил он.

Участниками шестой смены стали около 300 Мастер-участников (физически находятся на площадке форума офлайн), 900 цифровых Аватаров (участники входят в мини-команду Мастер-участника и участвуют онлайн), онлайн-участники (регистрируются в АИС «Молодежь России», «посещают» лекции, имеют возможность задавать вопросы спикерам и гостям через платформу) и вольные слушатели, количество которых не ограничено.

На форуме проходит «Грантовый конкурс молодежных инициатив» Росмолодежи, который входит в президентскую платформу «Россия – страна возможностей». На закрытии смены будут объявлены победители Грантового конкурса. Представители типа Мастер-участник и цифровой Аватар получат возможность выиграть до 1,5 млн рублей на реализацию собственных проектов.

Напомним, форум «Территория смыслов» проводится с 2015 года, до 2018 года он проходил во Владимирской области. С 2019 года площадкой Форума стала Мастерская управления «Сенеж» в Подмосковье.

Организаторами форума выступают Федеральное агентство по делам молодежи и АНО «Россия – страна возможностей», образовательный партнер – Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики».