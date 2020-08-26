Кремль прокомментировал перспективу расширения полномочий Госсовета

Структура Госсовета России сейчас обсуждается, решение примет президент, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, комментируя возможность расширения полномочий совета.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский сообщил РИА Новости, что, по его мнению, Госсовет должен иметь сверхполномочия принимать стратегические решения во внешней и внутренней политике.

«Госсовет – это очень важный орган. Действительно, статус получил новое закрепление в конституции. Вы знаете, что буквально через несколько недель мы будем отмечать 20-летие этого важного органа в российской системе координат, российского государства. Что касается различных модальностей, то они обсуждаются. Конечно, во многом это будет зависеть от решений главы государства, который по нашей конституции и занимается определением основ государственной политики», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, каким должен быть Госсовет после наделения его конституционным статусом.

Тем временем глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что состав Госсовета в новом законе могут расширить.

«Наверно, я думаю, он (Госсовет) будет немножко пошире. Как будет, это пока все в проектной стадии. Губернаторы – да, наверное, председатель правительства, наверное, представители федерального собрания обеих палат. Обсуждается генеральный прокурор, председатель Счетной палаты», – сказал Крашенинников.

В настоящее время текст законопроекта, по словам парламентария, находится в стадии обсуждения, готовятся его разные варианты.

«Важно, чтобы он с другими актами был в системе, потому что готовится закон о правительстве, понятно, что нужно будет готовить закон, связанный с организацией местного самоуправления, региональной власти. Поэтому его нужно будет делать в системе, и только тогда он будет эффективен. А сам по себе, наверное, он может быть, но лучше, чтобы он работал в системе. Такая работа ведется, мы надеемся, что в осеннюю сессию это будет», – сказал Крашенинников.

По его словам, законопроекты о Госсовете, правительстве, прокуратуре, судебной системе и формировании Совфеда планируется внести в Госдуму в сентябре-октябре.

«(Помимо законов о Госсовете и правительстве), есть закон о формировании Совета Федерации, есть поправки в законодательство о прокуратуре, о судебной системе. Сразу – не сразу (будут внесены), просмотрим, но по мере готовности. Думаю, не раньше второй половины сентября. Сентябрь-октябрь», – сказал Крашенинников.

Он отметил, что из сотни законопроектов, которые необходимо будет принять для реализации обновленной конституции, планируется внести в осеннюю сессию их значительную часть.

«Мы хотим, чтобы они были в системе», – пояснил парламентарий.