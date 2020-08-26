Рубль снизился к доллару

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи вырос по отношению к рублю на 0,14%, до отметки в 75,43 руб., а курс евро опустился на 0,15%, до 89,05 руб.

Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00, передает ТАСС.

По состоянию на 10.05 курс доллара находился на отметке 75,6 руб. (+0,36%), а курс евро также перешел к росту на 0,06% – до 89,24 руб.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД