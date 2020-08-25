Вернувшуюся из США Малышеву восхитила Москва

Врач и телеведущая Елена Малышева заявила, что испытала счастье на улицах Москвы после возвращения из США, где она навещала сына и внуков.

Вернувшись в российскую столицу, Малышева зашла в любимую кофейню и прогулялась по Трубной улице. Телеведущая опубликовала в Instagram несколько коротких видео и рассказала, что она очень рада снова очутиться в Москве.

«Москва вот прям прекрасна, многолюдно. Открытая, все без масок, какие-то толпы людей, просто счастье, а не город», – призналась врач.

По ее словам, в российской столице «жизнь огромная, с людьми и неземная красота».

Малышева летала в США, поскольку там давно живет ее сын Юрий и внуки. Ведущая застряла в Соединенных Штатах из-за отмены прямых рейсов.

Ранее Малышева заявляла, что жители американского Нью-Йорка «парализованы страхом» из-за коронавируса, несмотря на практически полное отсутствие случаев инфекции.