Вернувшуюся из США Малышеву восхитила Москва

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25 августа, вторник | Последнее обновление — 12:09 | vz.ru
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Турецкие залежи газа в Черном море вызывают большие сомнения
Лукашенко до сих пор боится ссоры с Киевом
Какими могут стать военные потери России в Белоруссии
Зачем автомат президенту Белоруссии
Владимир Зеленский вдохновил террористов
Как травить оппозицию, чтобы она осталась жива
Кот Скрипаля, Нэш Ван Дрейк, невинно убиенный кот бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля
Никогда. Слышишь, никогда. Ни при каких обстоятельствах не убивай того, кого тебе поручили убить. Используй доверенный тебе «Новичок» филигранно и виртуозно, привлеки внимание всего мира, но жертва режима должна остаться жива. Подробности...
Гендерный большевизм как перспектива для Америки
Сергей Худиев, публицист, богослов
Мы могли бы легко найти общий язык с теми в США и на Западе в целом, кто отстаивает здравый смысл и свободу религии. Другое дело, что для этого нам нужно кое-что исправить у себя дома. Подробности...
Обсуждение: 20 комментариев
Как Запад взламывает олигархические экономики
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Центры жизненных интересов всех без исключения украинских долларовых миллиардеров находятся на Западе. И эти люди сделают все что угодно для сохранения своих денег. Скажут развалить собственную страну – так и сделают. Совсем другая история с Белоруссией. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев
В США представили прототип нового посадочного модуля на Луну
Соединенные Штаты объявили, что стали на шаг ближе к новому запуску людей на Луну. Команда разработчиков Blue Origin-led Human Landing System (HLS) представила руководству НАСА прототип спускаемого аппарата, который должен будет доставить астронавтов на поверхность спутника ЗемлиПодробности...
В Белоруссии на забастовки вышли рабочие заводов-гигантов
Все больше рабочих белорусских предприятий выходят на забастовки с призывами к властям отменить результаты президентских выборов. Рабочие также устраивают митинги с требованием прекратить насилие в стране. Сам президент Белоруссии Александр Лукашенко увидел в забастовках на заводах выгоду для иностранных государствПодробности...
Белоруссию после выборов охватили массовые беспорядки
В воскресенье после закрытия избирательных участков на выборах президента Белоруссии в центре Минска и других городах страны вспыхнули массовые беспорядки с участием тысяч граждан республики, несогласных с итогами голосованияПодробности...
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