Украинский госчиновник публично спел песню об убийстве русских и евреев

Замглавы госкомиссии Украины по полезным ископаемым, депутат Тернопольской областной рады Богдан Яциковский на мероприятии исполнил авторскую песню с антисемитскими высказываниями.

Видео исполнения депутатом песни под названием «Ж** перед повешением» опубликовано на YouTube.

Депутат спел:

«Всюду цветет наша власть,

Ж** кричит, не бей меня, не надо,

а его в садочке, в тихом уголочке

ждет веревка, ждет.

Ай Телесык, уголовный розыск

Напрасно в нашей хате делают обыск.

Еще не затупились штыки,

Еще не заржавели пулеметы,

Всюду буйно цветет наша власть».

Кроме того, в тексте есть и ксенофобные строчки в адрес россиян:

«По селу идет москаль, поет –

выстрел прозвучал и нет его».

В связи с этим депутат от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Ренат Кузьмин направил в национальную полицию обращение о привлечении к уголовной ответственности Яцинковского, передает «Страна».

Ранее бывший депутат Рады, националистка Ирина Фарион заявила, что русскоязычным гражданам Украины пора «паковать манатки» и уезжать из страны.