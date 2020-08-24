Грузия объявила траур из-за 17 погибших в автокатастрофе

День траура объявлен правительством Грузии 25 августа из-за автокатастрофы в высокогорном селе Шатили, в результате которой погибли 17 человек и трое получили тяжелые ранения, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Распоряжение об объявлении дня траура подписал в понедельник премьер-министр Георгий Гахария.

Накануне микроавтобус с туристами столкнулся с автомобилем и упал в обрыв с высоты в 80 метров.