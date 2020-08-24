Нефть подешевела на неоднозначном внешнем фоне

Мировые цены на нефть в понедельник утром показывают слабую отрицательную динамику на фоне разнонаправленных факторов, свидетельствуют данные торгов.

Ураганы в Мексиканском заливе поддерживают котировки; вместе с тем угроза второй волны коронавируса вселяет опасения за спрос.

По состоянию на 8.20 цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,13% – до 44,87 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI – на 0,24%, до 42,24 доллара за баррель. Октябрьские фьючерсы на Brent дешевели на 0,11% – до 44,3 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

В понедельник в центре внимания инвесторов погодные катаклизмы в США. Шторма частично остановили добычу нефти в Мексиканском заливе, тем самым поддержав цены.

В воскресенье власти четырех округов штата Луизиана объявили эвакуацию из-за приближающихся шторма «Лаура « и урагана «Марко». В понедельник Национальный центр по предупреждению об ураганах США (NHC) сообщил, что ураган «Марко», продвигающийся по Мексиканскому заливу, ослабел до тропического шторма.

Вместе с тем трейдеров беспокоит ситуация с коронавирусом в Европе и некоторых частях Азии. Признаки начала второй волны грозят снова повлечь за собой карантинные меры и помешать восстановлению спроса.

«Двойные проблемы в Атлантике могут привести к серьезным сбоям в нефтяных операциях в Мексиканском заливе. Однако... неуверенность в отношении вируса продолжает оказывать давление на перспективы спроса на нефть», – прокомментировал Reuters старший рыночный аналитик OANDA Эдвард Мойя.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД