В регионах России начали отмечать День флага

Взгляд
22 августа, суббота  |  Последнее обновление — 09:57  |  vz.ru
Разделы

Российский бюджет получил уникальный доход

Доля нефтегазовых доходов России сократилась до рекордного уровня Алексей Козак/ТАСС
Казна России впервые на экспорте нефти и газа заработала меньше трети от всех доходов. Такая необычная ситуация сложилась первый раз за 15 лет, а причиной стал коронакризис. При этом отмечен и резкий рост ненефтегазовых доходов бюджета, которые почти полностью нивелировали потери от экспорта нефти и газа. Чем объясняется столь резкое изменение структуры доходов российского бюджета? Подробности...
Перейти в раздел…

Главным врагом России в Минске считают не того человека

Владимира Макея называют правой рукой Лукашенко, прежде он возглавлял администрацию президента Kremlin Pool/Global Look Press
Глава МИД Белоруссии Владимир Макей был переназначен в новое правительство и тут же провел удивительно дружелюбные переговоры с США. Этого человека называют главным русофобом в белорусской власти, «серым кардиналом» Лукашенко и одним из столпов его режима. Справедливы ли эти оценки? Так ли страшен Макей, как его малюют? Подробности...
Перейти в раздел…

Зачем Россия очищает Арктику от «Хиросимы», «Нагасаки» и «Ленина»

Атомоход «Ленин» оставил часть своего «мирного атома» у побережья Новой Земли Лев Федосеев/ТАСС
Российские ядерщики взяли на себя новую миссию – ликвидацию последствий ошибок, допущенных десятилетия назад советскими предшественниками. С арктического дна поднимут «фонящие» детали установки атомохода «Ленин». Из-подо льдов извлекут реактор из знаменитой подлодки К-19 и целиком – атомную субмарину К-27, похороненную в Карском море. Но не станет ли сам подъем кораблей причиной радиационного выброса?  Подробности...
Перейти в раздел…

Почему белорусские рабочие отвернулись от протеста

Программа белорусской оппозиции несовместима с интересами рабочих Виктор Драчев/ТАСС
«Забастовки зажали диктатуру в угол и ранили ее в самое сердце», – заявила Светлана Тихановская, призвав белорусских рабочих не бояться и расширять забастовочное движение. По мнению экспертов, возможная остановка предприятий действительно создает угрозу для Александра Лукашенко, однако большинство рабочих не перейдет на сторону оппозиции. По каким причинам программа оппозиции оказалась несовместимой с интересами трудящихся? Подробности...
Перейти в раздел…

Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
Перейти в раздел…

Омским врачам пришлось ходить по минному полю

Евгений Пинелис, врач-реаниматолог, США
Мы сейчас абсолютно ничего не знаем о ситуации с Навальным, что совершенно не мешает очень многим бросаться обвинениями, утверждать что-то, основываясь на абсолютно непроверенных данных, а скорее – слухах. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев

СССР выстоял бы и без ленд-лиза

Тимур Шерзад, журналист
75 лет назад, 21 августа 1945 года, американцы объявили о завершении программы ленд-лиза – безвозмездных (почти) поставок военной техники из США в Европу и Китай. Львиную долю этой программы составила помощь СССР. Подробности...
Обсуждение: 64 комментария

Россия должна не потерять Монголию

Герман Садулаев, писатель, публицист
Мы по старой европоцентричной привычке слишком много внимания уделяем тому, что происходит в государствах на нашей западной границе, и почти не смотрим на Восток. А зря. Центр мира давно уже там. Подробности...
Обсуждение: 22 комментария
Перейти в раздел…

Белорусская оппозиция проигрывает

Русофобы заманивают Тихановскую

Демократия без денег не работает

Перейти в раздел…

В США представили прототип нового посадочного модуля на Луну

Соединенные Штаты объявили, что стали на шаг ближе к новому запуску людей на Луну. Команда разработчиков Blue Origin-led Human Landing System (HLS) представила руководству НАСА прототип спускаемого аппарата, который должен будет доставить астронавтов на поверхность спутника Земли
Подробности...

В Белоруссии на забастовки вышли рабочие заводов-гигантов

Все больше рабочих белорусских предприятий выходят на забастовки с призывами к властям отменить результаты президентских выборов. Рабочие также устраивают митинги с требованием прекратить насилие в стране. Сам президент Белоруссии Александр Лукашенко увидел в забастовках на заводах выгоду для иностранных государств
Подробности...

Белоруссию после выборов охватили массовые беспорядки

В воскресенье после закрытия избирательных участков на выборах президента Белоруссии в центре Минска и других городах страны вспыхнули массовые беспорядки с участием тысяч граждан республики, несогласных с итогами голосования
Подробности...
Перейти в раздел…

«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

#МыВместе: Молодежь, помогающая пожилым людям

«Мой салат»: Экостартап с семейными традициями

Перейти в раздел…
Провальные спецоперации Украины в России и Белоруссии являются:
  • Самодеятельностью СБУ

  • Спланированными и согласованными с Зеленским операциями

  • Операциями, спланированными при содействии западных спецслужб
Видите ли вы попытки разжигания ненависти к России в Белоруссии?
  • Да

  • Нет
Как возможная смена власти в Белоруссии скажется на отношениях между Москвой и Минском?
  • Они улучшатся

  • Они ухудшатся

  • Останутся прежними
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
    НОВОСТЬ ЧАСА: К поврежденной взрывом многоэтажке в Ярославле доставили комплекс «Струна»
    Тихановская отказалась баллотироваться в президенты Белоруссии на новых выборах Врачи разрешили, но не рекомендовали транспортировку Навального в Германию Эксперты объяснили рост популярности пророссийских сил на Украине Российские военные призвали Турцию остановить насилие в Сирии
    Бывшего спецназовца США заподозрили в шпионаже в пользу России Врач оценил версию о специальной диете и проблемах со здоровьем у Навального Эрдоган превращает храмы в мечети из-за потери Варфоломеем поддержки России Ефремов отказался от адвокатов
    Лукашенко заявил о желании Запада «отсечь» Гродненскую область В доме в Ярославле после взрыва газа обрушились перекрытия еще трех этажей Лукашенко признался в причастности к отъезду Тихановской в Литву Еще одна страна открыла въезд для россиян

    Главная тема


    США предлагают России вместо СНВ-3 принципиально новый договор

    рынок труда


    Лукашенко пригрозил заменить бастующих белоруссов украинскими шахтерами

    судебный процесс


    Ефремов: На 80% могу сказать, что сидел на пассажирском сиденье

    «сейчас нечего бояться»


    Эстонцы пришли в восторг от встречи с российской подлодкой в Финском заливе

    Видео

    «серый кардинал»


    Главным врагом России в Минске считают не того человека

    спецслужбы Украины


    СБУ в «деле вагнеровцев» подвел человеческий фактор

    Саммит ЕС по Белоруссии


    Почему Европа не поддержала белорусский протест

    советский и украинский ученый


    Российский академик: Борис Патон внес великий вклад в Победу

    центр мира


    Герман Садулаев: Россия должна не потерять Монголию

    цветная революция


    Валерий Коровин: Методички для майданов надо начинать с философии

    Поставки из США


    Тимур Шерзад: СССР выстоял бы и без ленд-лиза

    викторина


    Как мировые лидеры выглядели в детстве?

    на ваш взгляд


    Как возможная смена власти в Белоруссии скажется на отношениях между Москвой и Минском?

    В регионах России начали отмечать День флага

    22 августа 2020, 09:47

    Текст: Елизавета Булкина

    День Государственного флага России в регионах отпразднуют танцами, вертолетным шоу, челленджами с выпечкой специальных десертов в цветах триколора и образовательными программами. В ряде городов пройдет автопробег и соберут огромный триколор из воздушных шаров.

    22 августа по указу президента от 1994 года ежегодно отмечается День Государственного флага Российской Федерации. Историческим государственным флагом России считается бело-сине-красное полотнище, которое было поднято на первом русском корабле «Орел» во время царствования Алексея Михайловича в 1668 году. Советская Россия в 1918 году отказалась от трехцветного флага и заменила его красным знаменем. Во время событий августа 1991 г. в Москве над Белым домом был поднят исторический триколор, и 1 ноября 1991 г. флаг был утвержден Съездом народных депутатов РСФСР и сохранился после переименования РСФСР в Российскую Федерацию.

    В Москве в 15 парках пройдет тематическая акция, приуроченная к празднику, сообщили в пресс-службе Мосгорпарка. Гостей ждут поздравления от аниматоров и сувениры с изображением флага, которые будут раздавать на специальных стойках с учетом всех мер профилактики распространения коронавируса. На главных площадях, проспектах и бульварах столицы, возле памятников и культурных центров около 200 волонтеров будут дарить ленточки с триколором, передает ТАСС.

    Торжества пройдут также на ВДНХ. В этом году много места в программе отвели образовательной части: два вида экскурсий, лекция об истории флага для детей, тематические мастер-классы. Посетители экспозиции «Москвариума» в этот день смогут стать участниками тематического перформанса под водой, а в Центре славянской письменности «Слово» гости смогут узнать, когда появился государственный флаг и кто был его создателем. Кроме того, Останкинская башня и другие телебашни страны включат праздничную архитектурно-художественную подсветку 22 августа в честь Дня Государственного флага.

    В центре Санкт-Петербурга, на стрелке Васильевского острова, рота почетного караула и духового оркестра Западного военного округа проведет шоу вертолетов и гидроциклов. На Неве у Петропавловской крепости пройдут соревнования по парусному спорту «Национальная парусная лига. Высший дивизион». На Дворцовой площади состоится акция «Танцуй, триколор», где под композицию диджеев Smash&Vengerov «Только вперед» выступят танцевальные коллективы. Желающие присоединиться должны прийти в форме – белый верх, черный низ – и повторять простые движения. Принять участие в акции также можно в режиме онлайн, опубликовав в соцсетях ролик с хештегом #танцуйтриколор.

    Акция «Обними Россию» запланирована в городе Ставрополе. В пресс-службе администрации города сообщили, что по задумке организаторов участники «обнимут» светомузыкальный фонтан на площади святого князя Владимира триколорами длиной в несколько метров. Фонтан является одним из самых крупных светомузыкальных на юге страны и носит название «Россия». Кроме того, в Железноводске в День флага из воздушных шаров соберут огромный триколор. А в Севастополе две девушки в упоре ногами потянут «Камаз» руками на расстояние 20 метров за прикрепленный к нему канат.

    В рамках празднования Дня флага в интернете проводится челлендж «Сладкая история» – в сообществе «Большая перемена» в соцсети «ВКонтакте» желающие выкладывают фотографии созданных своими руками десертов в цветах триколора.

    В Мурманской научной библиотеке проходит информационная акция «Равнение на флаг» – всем, кто придет в библиотеку, предоставят возможность с помощью виртуальной игры «Триколор в истории страны» правильно соотнести изображение флага России и исторический период, в котором он использовался. В Калининградской области в одном из лагерей для детей из малообеспеченных семей расскажут об истории флага. Кроме того, жители области вывесят российские флаги на окнах и балконах, после чего сделают фотографии и опубликуют их в соцсетях.

    В Уфе пройдет автопробег. Колонна автомашин с флагами России проедет 22 августа по улицам башкирского республиканского центра. В центре Казани волонтеры развернут полотно длиной 100 метров и шириной 1,5 метра. На нем каждый желающий сможет изобразить отпечаток ладони в цветах флага. Таким образом буквально руками жителей будет создан огромный триколор, говорится в сообщении республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».

    Школьники и студенты Саратова смогут стать участниками фоточелленджа «Цвета моей Родины», для этого необходимо сделать фотографию или фотоколлаж из нескольких снимков на фоне достопримечательностей белого, красного или синего цветов. В Тюменской области пройдет аналогичная акция.

    В Воронеже День флага пройдет в режиме онлайн. Так, в рамках акции «Мой флаг, моя история» предлагается рассказать в соцсетях об историях из жизни, собственных победах и достижениях, событиях, связанных с флагом РФ, к публикациям необходимо добавить хештеги #МойФлагМояИстория, #ДеньФлага.

    День Государственного флага России отпразднуют танцами, вертолетным шоу, челленджами с выпечкой специальных десертов в цветах триколора и образовательными программами. В ряде городов пройдет автопробег и соберут огромный триколор из воздушных шаров.

    Ранее сообщалось, что врио главы Камчатского края Владимир Солодов принял участие в торжественном мероприятии по случаю Дня флага у стелы «Город воинской славы» в Петропавловске-Камчатском.


    Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •