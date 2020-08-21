Жонглировавшую младенцем пару захотели лишить родительских прав

На родителей, опубликовавших видео с подкидыванием младенца, подали иск в суд с требованием о лишении родительских прав, сообщила Генпрокуратура.

«Данные о личностях законных представителей ребенка, их действия по отношению к ней, в том числе запечатленные на видеоролике, послужили основанием для предъявления в Центральный районный суд Сочи искового заявления о лишении их родительских прав. Работники органов прокуратуры Краснодарского края принимают участие в рассмотрении этого заявления», – цитирует сообщение Генпрокуратуры РИА «Новости».

Ведомство уточнило, что младенца передали в специальное учреждение, девочке обеспечили необходимый постоянный уход. Рассматривается возможность передачи девочки под опекунство дедушке и бабушке по линии матери.

Ход расследования по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» прокуратура взяла под контроль. По этой статье родителям грозит лишение свободы на срок до трех лет.

Напомним, в социальной сети было опубликовано видео, на котором отец держит за ножку младенца и размахивает им как куклой. В крови мужчины были обнаружены наркотические вещества. В МВД установили, что родителями младенца являются 35-летний москвич и 27-летняя уроженка Белгорода. Они жили в палатке в лесу в Сочи. На родителей было заведено уголовное дело.