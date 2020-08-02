Израиль выбрал нового посла в России Власти Израиля утвердили нового посла в России 2 августа 2020, 23:54 Текст: Антон Антонов

Израильский кабмин утвердил назначение Александра Бен Цви новым послом в России, сообщил МИД Израиля. Сейчас он занимает пост посла в Польше, передает РИА «Новости». Посол Гарри Корен завершил свою миссию в России около года назад, временным поверенным в делах Израиля является Яков Ливне.

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