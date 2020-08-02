Россия увеличила добычу нефти в июле

Россия нарастила среднесуточную добычу нефти и конденсата в июле по сравнению с объемами в предыдущем месяце, пишут СМИ со ссылкой на данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК, подведомственного Минэнерго).

Среднесуточная добыча в июле выросла на 0,4% до 9,371 млн баррелей в день, передает РИА «Новости». При этом в годовом выражении показатель сократился на 16%.

Ранее сообщалось, что Россия вернулась на второе место по добыче нефти в мире в мае.