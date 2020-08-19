В Белоруссии объяснили бронетехнику вблизи границ

Колонна бронетехники возле Минска, снятая очевидцами, шла из одного города Белоруссии в другой в связи с учениями НАТО, заявила пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1».

Ранее рядом интернет-ресурсов были опубликованы кадры с колонной бронетехники, которая якобы направлена из России в Белоруссию. Эйсмонт отметила, что эти кадры являются фейковыми.

«Эта техника по приказу президента нашей страны просто идет из одного белорусского города в другой в связи с учениями НАТО, которые проходят вблизи наших границ. И там не только бронетехника. Там и ракетные комплексы, и другая техника, насколько мне известно. Она выдвинулась на полигон в западные районы Белоруссии, вот и вся конспирология», – передает ТАСС слова пресс-секретаря Лукашенко.

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов.

Акции жестко подавлялись силовиками: применялись слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».

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