Памятник бывшему руководителю советской резидентуры в США открыли на Химкинском кладбище

Памятник советскому разведчику-нелегалу Исхаку Ахмерову, руководившему советской резидентурой в США в 1942-1945 гг. и его жене и соратнице Елене Ахмеровой установили на Химкинском кладбище. На церемонии открытия присутствовали глава Татарстана Рустам Минниханов и замдиректора СВР Сергей Герасимов.

«Для нас большая честь, что мы открываем памятник великому татарскому сыну, разведчику, его супруге. Мы всегда будем помнить и опираться на тех людей, которые сделали для нашей страны, для нашего народа такие большие свершения», – передает РИА «Новости» слова Минниханова.

Герасимов добавил, что даже сегодня те операции, в которых участвовали эти разведчики, засекречены. По его словам, добытая нелегалами информация ложилась в основу стратегических военно-политических решений руководства СССР.

На церемонии открытия памятника присутствовал один из ветеранов СВР Сергей Яковлев. По его словам, Исхак передал более 75 тыс. листов документальной информации с 1942 по 1945 год. Информация касалась непосредственно действий союзников, тех угроз, которые существовали для нашей страны.

Полковник Исхак Ахмеров работал в США с 1935 года, руководил советской резидентурой с 1942 по 1945 год. Там же он женился на молодой американке Хелен Лоури, племяннице лидера коммунистической партии США. В начале 1940-х он вывез жену в СССР. Во время наступления немцев под Москвой она наравне с другими женщинами копала противотанковые рвы. Ахмеров умер в 1976 году в возрасте 75 лет, а его жена скончалась спустя шесть лет.