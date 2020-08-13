Несовершеннолетняя дочь рязанского губернатора показала доход вдвое выше, чем у отца

Несовершеннолетняя дочь губернатора Рязанской области Николая Любимова задекларировала по итогам 2019 года доход в 10 млн рублей, это более чем вдвое выше дохода отца, следует из опубликованной на сайте правительства региона декларации.

Любимов задекларировал доход в 4,3 млн рублей. Согласно документу, у него в собственности нет ни квартиры, ни машины. В пользовании главы региона квартира площадью 205,1 кв. метров. Его супруга пользуется той же квартирой, у нее в собственности квартира в 92 кв. метра и доля в квартире площадью 70,6 кв. метров. Супруга также владеет автомобилем Audi Q7, ее доход за 2019 год составил 1,8 млн рублей, передает РИА «Новости».

Максимальный годовой доход в семье задекларировала несовершеннолетняя дочь главы региона – 10 млн рублей. В ее пользовании та же квартира, что и у родителей, а также еще две – площадью 92 и 127,7 кв. метров. Также в ее пользовании кладовка площадью 2,2 кв. метров и машиноместо площадью 16,7 «квадрата», при этом автомобиля у девушки нет.

«Квартира, нежилое помещение (внеквартирная хозяйственная кладовая), машиноместо приобретены за счет дохода, полученного от продажи недвижимого имущества и накоплений отца за 2018 год», – говорится в декларации.