Стало известно, как добровольцы переносят испытания российской вакцины

Клинические испытания вакцин от коронавирусной инфекции на добровольцах в России проходят в штатном режиме, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

«Все клинические исследования на добровольцах идут в штатном режиме, сегодня испытывается на двух площадках вакцина, это две формы. Одна жидкая форма и одна лиофилизированная, высушенная. И та, и другая показывают себя одинаково, и в испытаниях мы видим, что добровольцы переносят ее неплохо», – сказал министр в эфире «России 24», передает ТАСС.

Он пояснил, что на территории России будет доступно не менее трех-четырех вакцин.

Ранее Минздрав сообщал, что Россия и Германия изучают возможность по изготовлению российской вакцины против коронавируса на немецких мощностях.

Также глава ведомства Мурашко уточнял, что вакцинацию от новой коронавирусной инфекции в России планируется проводить лишь тем, кто этого пожелает.

Клинические испытания вакцины, созданной НИЦ и Минобороны, на первой группе из 18 добровольцев начались 18 июня в госпитале Бурденко. Спустя пять дней к ним присоединилась вторая группа. Эксперимент планируется завершить к концу июля. Параллельно испытания вакцины идут в гражданском Сеченовском университете.