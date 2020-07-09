Китай отменил все международные турниры до конца года

Китай отказался от проведения любых международных турниров на своей территории до конца 2020 года, сообщило агентство «Синьхуа» со ссылкой на Главное управление спорта Китая.

Исключением являются тестовые соревнования к зимним Олимпийским играм в Пекине. Олимпиада запланирована на 4-20 февраля 2022 года, передает ТАСС.

Напомним, в марте Международный олимпийский комитет объявил о переносе Олимпийских игр на 2021 год, они начнутся 23 июля. То же коснулось Паралимпийских игр.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявлял, что страна полна решимости принять Олимпийские игры в следующем году в полном объеме, продемонстрировав тем самым победу над вспышкой коронавируса.

Между тем, против проведения летних Олимпийских игр в 2021 году в японской столице высказались больше половины жителей Токио.