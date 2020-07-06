Захарова анонсировала выход двух песен на ее стихи

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о скором выходе двух песен, для которых она написала тексты.

«У нас уже готовы два трека. (...) Где-то полгода назад, это была осень 2019 года, мы с «Русским радио» объявили конкурс лезгинки, был текст, а я очень люблю лезгинку. Конкурс состоялся, выиграла его представительница одного из наших регионов», – передает слова Захаровой РИА «Новости».

Она отметила, что релизы треков сместились из-за логистических сложностей на фоне пандемии коронавируса.

«Но песня готова, и я думаю, что скоро она будет представлена. Есть еще одна песня. Она написана в порыве абсолютных эмоций, и исполнять ее будет одна из наших самых известных певиц, очень интересная, очень неоднозначная, вызывающая массу споров, дискуссий. И она сейчас оказалась тоже в центре драматической семейной истории, именно из-за этого родились строчки. Это все появилось случайно, но вдруг превратилось в песню. Просто я отправила ей эти строчки, и через два дня она мне отправила уже готовую песню», – заявила представитель ведомства.

Имя исполнительницы Захарова предпочла не называть.

Российские музыканты уже неоднократно исполняли песни, автором текста которых является Захарова. Так, певица Зара исполнила песню на слова представителя МИД, а ранее Захарова написала текст для песни Кати Лель под названием «Сполна».