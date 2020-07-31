Нефть подорожала после падения в четверг

Мировые цены на нефть в ходе торгов в пятницу утром коррекционно растут после падения на 1,8-3,2% в четверг.

Цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,53% – до 43,48 доллара за баррель, сентябрьский фьючерс на Brent поднялся на 0,54% – до 43,17 доллара за баррель. Сентябрьские фьючерсы на нефть марки WTI вырос на 0,5% – до 40,12 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

В четверг стоимость нефти перешла к резкому снижению на негативных экономических данных в США. Так, стало известно, что ВВП в США во втором квартале упал на 32,9% в годовом выражении. Снижение стало рекордным.

Между тем, поскольку во всем мире продолжает расти число заболевших COVID-19, что может повлечь за собой новые закрытия экономик, угроза спросу на нефть сохраняется.