Добровинский рассказал о поведении Ефремова в суде

Адвокат потерпевших по делу о пьяном ДТП с участием Михаила Ефремова Александр Добровинский рассказал о поведении актера во время второго предварительного слушания в Пресненском суде Москвы.

«Вчера он был бодрячком, а сегодня какой-то сонный. Сидел, похрюкивал. Ничего не сказал. Ну, судьба решается у человека», – передает «Пятый канал» слова адвоката.

В четверг Пресненский суд Москвы продлил домашний арест Ефремову и отказал актеру в просьбе совершать двухчасовые прогулки раз в день.

После суда Пашаев заявил, что Ефремов точно находился в автомобиле в момент аварии, но факт его нахождения за рулем не установлен.

8 июня актер в состоянии алкогольного и наркотического опьянения сел за руль Jeep Grand Cherokee, выехал на полосу встречного движения в центре Москвы и врезался в автофургон Lada, водитель которого Сергей Захаров погиб. Артисту может грозить до 12 лет тюрьмы.

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