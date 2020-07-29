Эксперты: Резников не будет самостоятельной фигурой на переговорах по Донбассу

«Резников умеет долго вести переговоры – и никогда их не заканчивать. Он подготовлен для выполнения любых задач, которые ему будет ставить руководство», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Олег Соскин, комментируя возможное назначение вице-премьера Резникова на пост полпреда Киева на переговорах по Донбассу.

«Управлять Резниковым будет, прежде всего, президент Зеленский и глава его администрации Ермак. Но это будет просто способ выиграть время, потому что они все равно ничего не смогут разрешить, там полный тупик», – отметил директор киевского Института трансформации общества Олег Соскин.

По мнению эксперта, бывший президент Украины Леонид Кучма все это понимал и отчасти по этой причине прекратил работу в Контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе. «Да ему уже и не по возрасту и не по силам было дальше этим заниматься. А Резников – в форме. Он умеет вести дело так, чтобы ничего в итоге не достигать. Он будет просто затягивать переговоры, в которых не может быть достигнуто результата», – уверен Соскин. «Получится дискуссия в формате: «Давайте заложников поменяем, обсудим подготовку встречи в нормандском формате, выработаем порядок дня, подготовим еще раз беседу между Путиным и Зеленским и так далее», – подчеркнул собеседник.

Схожего мнения придерживается и директор фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко. «Резников – квалифицированный юрист, человек, который умеет вести дискуссии. Но не он определяет политику Украины. Он не может выходить за рамки директив, которые он получает от офиса президента», – сказал Бондаренко газете ВЗГЛЯД.

«Правда, из недавних достижений Резникова на переговорах по Донбассу можно выделить лишь включение в переговорную группу представителей конкретных направлений – заместителя министра экономики и других представителей ведомств. С одной стороны, это попытка сегментировать все вопросы, чтобы не рассматривать их все одновременно. С другой – возможность для Киева все свести только к букве Минских соглашений, апеллируя к нестыковкам и так далее», – отмечает политолог.

Резников – лишь техническая фигура, подчеркивает Бондаренко, и все зависит от того, как будет складываться переговорный процесс на самом верхнем уровне. «Юристы могут выгнуть дело в любую сторону. Если надо затормозить процесс, они найдут возможность затормозить, если надо ускорить – ускорят», – подчеркнул эксперт.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский озвучил имена нескольких кандидатов на должность полномочного представителя Киева в Контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе. Среди них бывший украинский лидер Леонид Кравчук и вице-премьер Алексей Резников.

Напомним, во вторник бывший президент Украины Леонид Кучма прекратил работу в Контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе из-за возраста. Еще в мае Зеленский сообщал, что Кучма просил снять его с должности. Представитель России в группе Борис Грызлов заявлял, что политический опыт и авторитет экс-президента сдерживали активность киевской «партии войны».

Из названных кандидатов первым отреагировал на предложение Леонид Кравчук. Он заявил, что будет принимать решение только после поступления соответствующего предложения официально. При этом Кравчук позитивно оценил кандидатуру Резникова на эту позицию. «Я высоко оцениваю Резникова, он профессионал, давно занимается этим вопросом. Если его назначат, то это будет прекрасно», – сказал бывший президент.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД