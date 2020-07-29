В Кремле прокомментировали болезнь Лукашенко

Минск не уведомлял Кремль о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко болел коронавирусом. Все россияне, с которыми он общался, живы и здоровы, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Нет, мы не располагаем никакой информацией, ранее мы не слышали, не поучали информацию о том, что Александр Григорьевич болел коронавирусом. В любом случае, все россияне, с которыми он общался, все живы и здоровы, все нормально», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, уведомляла ли белорусская сторона Кремль о том, что Лукашенко болел коронавирусом.

Песков добавил, что президент России Владимир Путин активно работает и по мере необходимости тестируется на коронавирус.

«Что касается нашего президента, то вчера мы уже отвечали, с ним все хорошо, здоровье в порядке, как вы видите, активно работает... По мере необходимости, по рекомендации врачей, конечно же, он тестируется», – сказал Песков.

Во вторник Лукашенко в ходе встречи с руководством и личным составом ведомств системы обеспечения нацбезопасности заявил, что бессимптомно перенес коронавирус. По его словам, ему удалось перенести инфекцию «на ногах».