За участие в массовых конфликтах в Москве арестовали 10 человек

Московские суды арестовали десять человек за участие в массовых конфликтах в разных районах столицы, сообщили в пресс-службах столичных судов.

«Никулинский суд избрал меры пресечения в виде заключения под стражу пятерым лицам. Это Никоян Артак, Апреян Арсен, Апреян Армен, Никоян Сейран, Петросян Аргишт, все обвиняются по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство в составе группы лиц»)», – сообщили ТАСС в Никулинском суде.

Ранее в Троицком суде по аналогичному делу был арестован выходец из Азербайджана А. Можлумов, еще четверо уроженцев этой страны были арестованы Кузьминским судом.

Кроме этого, в настоящий момент в Никулинском суде рассматривается ходатайство об аресте Нарека Петросяна и Размика Саакяна, также обвиняемых по ч. 2 ст. 213 УК, а в Троицком суде рассматриваются аналогичные ходатайства в отношении нескольких выходцев из Азербайджана.

В ночь на 24 июля в московском районе Марьино произошло несколько стычек между уроженцами Армении и Азербайджана, одна из них переросла в массовую драку. Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве и разбое. Задержаны были 25 человек.