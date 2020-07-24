Ослабление США назвали «постоянной целью» России

Глава национальной разведки США Уильям Иванина полагает, что «постоянной целью» России якобы является «ослабление» Соединенных Штатов. По его словам, Москва будто бы занимается распространением дезинформации, чтобы «подорвать уверенность в демократических процессах» выборов.

«Постоянная цель России – ослабить Соединенные Штаты и уменьшить нашу роль в мире. Используя разнообразные действия, включая интернет-троллей и других сателлитов, Россия продолжает распространять дезинформацию в США, которая направлена на подрыв доверия к нашему демократическому процессу и очерняет то, что она рассматривает как антироссийский «истеблишмент» в Америке», – передает РИА «Новости» текст заявления главы нацразведки США.

Иванина утверждает, что чуть более чем за 100 дней до выборов были зафиксированы попытки получить доступ к «частным каналам общения американских политических штабов, кандидатов и других политических целей».

«Наши противники стремятся взломать нашу выборную инфраструктуру, и мы продолжаем отслеживать, как подозрительные кибер-игроки пытаются получить доступ к сетям в США на уровне штатов и федеральном уровне», – добавил он.

Кроме того, по его словам, некие иностранные державы «продолжают использовать инструменты влияния в социальных и традиционных медиа, пытаясь изменить предпочтения избирателей» и посеять раздор.

Президент Владимир Путин подчеркивал, что обвинения в адрес России в мнимом вмешательстве во внутренние дела других государств являются иллюзией, а также «стремлением выдать желаемое за действительное», чтобы получить какого–то внешнего противника, наличие которого помогает решать внутриполитические вопросы.

Россия неоднократно отвергала обвинения в приписываемых ей кибератаках на другие государства. Путин регулярно призывает объединить усилия мирового сообщества, чтобы нейтрализовать масштабы киберугроз и выработать правила поведения в киберпространстве. Однако, как сообщал российский лидер, вразумительного ответа от партнеров не последовало.