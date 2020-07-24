Российский пилот раскритиковал перехват гражданского лайнера истребителем ВВС США

При приближении военного самолета к гражданскому, согласно международным правилам, пилот пассажирского лайнера должен уклоняться, что и выполнил экипаж иранского воздушного судна, когда к нему приблизился американский истребитель, заявил газете ВЗГЛЯД специалист по безопасности полетов, бывший командир воздушного судна Александр Романов.

К иранскому авиалайнеру компании Mahan Air, который следовал из Тегерана в Бейрут, в небе над Сирией внезапно приблизился американский истребитель, что вызвало панику на борту. В результате вынужденных маневров самолета пострадали три пассажира, а также несколько членов экипажа. Позже в Пентагоне объяснили, что американский летчик просто подлетел на достаточно безопасном расстоянии к воздушному судну, чтобы убедиться, что тот везет пассажиров.

«Международные стандарты не позволяют военным самолетам приближаться к гражданским на такое расстояние, когда могут повлиять на траекторию пассажирского лайнера и, мягко говоря, напугать экипаж и людей в самолете. Такие случаи регулярно происходят, особенно над морями, в районе Амана – там американские истребители летают практически бесконтрольно», – рассказывает Романов.

В таких ситуациях самолету по международным правилам приходится «уклоняться», производить маневр на 300 метров вниз или вверх. То есть если истребитель приближается, например, слева, то воздушное судно вынуждено поворачивать вправо и снижаться, а если приближается справа, то гражданский поворачивает влево и набирает высоту. В результате таких внезапных маневров на борту часто страдают пассажиры и члены экипажа, поскольку вовремя дать команду «пристегнуть ремни» не выходит. Также выпадают кислородные маски.

«То есть американский истребитель, безусловно, в данном случае нарушил. Если его зафиксировали, и диспетчер сможет подтвердить, что была такая ситуация, то ему, скорее всего, предъявят претензии», – считает Романов.

Официальный представитель Центрального командования вооруженных сил США заверил, что истребитель находился на «безопасном расстоянии в тысяче метров от авиалайнера», в чем эксперт очень сомневается.

«Одна тысяча метров – это очень далеко. То есть в это слабо верится, ведь если он действительно хотел убедиться, есть ли на борту пассажиры, то человека с расстояния километра даже не видно. Поэтому приблизился военный самолет, скорее всего, намного ближе», – говорит Романов.

Он рассказывает, что в зонах, где есть вероятность подобных инцидентов, летают как международные, так и российские самолеты. Пилот признается, что и сам сталкивался с подобной ситуацией в небе над Индией. Тогда ему также приходилось уклоняться, потому что истребитель шел чуть ли не в лобовую атаку. «Поэтому экипаж иранского воздушного судна сделал все правильно», – резюмировал Романов.

Позже в Сети появилось видео, на котором видно уходящий американский истребитель, а после показана обстановка на борту самолета во время инцидента.