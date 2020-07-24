Российский пилот раскритиковал перехват гражданского лайнера истребителем ВВС США

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24 июля, пятница  |  Последнее обновление — 14:21  |  vz.ru
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В России нашли новый способ не беднеть во время кризисов

Правительство обсуждает, как спасти бюджет от нефтяных ценовых войнФото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Россию вдохновил опыт Мексики, которая во время каждого нефтяного коллапса и обвала цен продолжала неплохо зарабатывать на продаже своей нефти. Все остальные сырьевые экономики в это время переживали сильнейший шок из-за резкого сокращения доходов. В российском правительстве решили тоже найти возможность сохранять доходы от нефти и газа даже в случае обвала цен. Существует ли такой чудодейственный способ? Подробности...
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Дело о педофилах в элите англосаксов продолжает убивать

Дело Эпштейна похоже на бомбу, способную подорвать основы англосаксонской политикиФото: New York State Division of Criminal
Justice Services/Reuters
Педофил-финансист Джеффри Эпштейн дружил с влиятельнейшими людьми мира и расплачивался с деловыми партнерами оргиями с участием девочек-подростков. Год назад он ушел из жизни при подозрительных обстоятельствах, но теперь его дело − одно из самых скандальных в истории США, Британии и крупнейшего банка ФРГ – получило второе дыхание и продолжило обрастать трупами. Подробности...
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Нужны ли России «ядерные поезда»

Возможно, пуск ракеты с железной дороги будет эффективней, чем «с грунта» Фото: Бабенко Александр/ТАСС
В экспертной среде вновь обсуждаются идеи возрождения в России «ядерных поездов» – железнодорожных комплексов с баллистическими ракетами. Есть мнение, что такие изделия могут быть поставлены на вооружение в кратчайшие сроки, и главное – они могут быть аргументом в переговорах с США. Однако ряд экспертов оспаривают такую позицию. Почему? Подробности...
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Зеленский морочит голову нормандской четверке

На линии фронта в Донбассе Зеленский высматривал себе ресурсы для наращивания рейтингаФото: Ukrainian Presidential Press Service/REUTERS
Спустя пять лет после подписания Минских соглашений Украина попросила наконец объяснить, что в них, собственно, написано. Президент Зеленский попросил коллег по нормандской четверке расшифровать смысл каждого пункта, растолковать, что именно и в какие сроки Киев должен теперь сделать. Что скрывается за нарочито наивным поведением властей Украины и является ли оно искренним? Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента ЗеленскогоФото: REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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США объявили о начале новой холодной войны

Антон Любич, экономист
Тот вариант глобального мира, в котором мы привыкли жить за 30 лет настолько, что начали было наивно полагать, что он и есть единственно возможный конец истории, вчера завершился. В городке Йорба-Линда тому миру была поставлена жирная точка. Подробности...

Зеленскому грозит свинья из «Черного зеркала»

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Президент Зеленский выполнил условия террориста в Луцке. И поступил правильно – но не с точки зрения государственного интереса, а ради блага гражданина. Гражданина Зеленского. Как это скажется на Украине – его волнует мало. Подробности...
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Интересы России, Турции, США и ЕС столкнулись в Болгарии

Дмитрий Борисенко, режиссер, документалист
В Болгарии проходят крупнейшие с 2013 года протесты против действующего премьер-министра страны и его окружения. На первый взгляд, России это на руку. Но есть один нюанс. Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев
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              Российский пилот раскритиковал перехват гражданского лайнера истребителем ВВС США

                 24 июля 2020, 13:06
              Фото: Hartmut Schmidt/imageBROKER
              /Global Look Press
              Текст: Татьяна Косолапова

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              При приближении военного самолета к гражданскому, согласно международным правилам, пилот пассажирского лайнера должен уклоняться, что и выполнил экипаж иранского воздушного судна, когда к нему приблизился американский истребитель, заявил газете ВЗГЛЯД специалист по безопасности полетов, бывший командир воздушного судна Александр Романов.

              К иранскому авиалайнеру компании Mahan Air, который следовал из Тегерана в Бейрут, в небе над Сирией внезапно приблизился американский истребитель, что вызвало панику на борту. В результате вынужденных маневров самолета пострадали три пассажира, а также несколько членов экипажа. Позже в Пентагоне объяснили, что американский летчик просто подлетел на достаточно безопасном расстоянии к воздушному судну, чтобы убедиться, что тот везет пассажиров.

              «Международные стандарты не позволяют военным самолетам приближаться к гражданским на такое расстояние, когда могут повлиять на траекторию пассажирского лайнера и, мягко говоря, напугать экипаж и людей в самолете. Такие случаи регулярно происходят, особенно над морями, в районе Амана – там американские истребители летают практически бесконтрольно», – рассказывает Романов.

              В таких ситуациях самолету по международным правилам приходится «уклоняться», производить маневр на 300 метров вниз или вверх. То есть если истребитель приближается, например, слева, то воздушное судно вынуждено поворачивать вправо и снижаться, а если приближается справа, то гражданский поворачивает влево и набирает высоту. В результате таких внезапных маневров на борту часто страдают пассажиры и члены экипажа, поскольку вовремя дать команду «пристегнуть ремни» не выходит. Также выпадают кислородные маски.

              «То есть американский истребитель, безусловно, в данном случае нарушил. Если его зафиксировали, и диспетчер сможет подтвердить, что была такая ситуация, то ему, скорее всего, предъявят претензии», – считает Романов.

              Официальный представитель Центрального командования вооруженных сил США заверил, что истребитель находился на «безопасном расстоянии в тысяче метров от авиалайнера», в чем эксперт очень сомневается.

              «Одна тысяча метров – это очень далеко. То есть в это слабо верится, ведь если он действительно хотел убедиться, есть ли на борту пассажиры, то человека с расстояния километра даже не видно. Поэтому приблизился военный самолет, скорее всего, намного ближе», – говорит Романов.

              Он рассказывает, что в зонах, где есть вероятность подобных инцидентов, летают как международные, так и российские самолеты. Пилот признается, что и сам сталкивался с подобной ситуацией в небе над Индией. Тогда ему также приходилось уклоняться, потому что истребитель шел чуть ли не в лобовую атаку. «Поэтому экипаж иранского воздушного судна сделал все правильно», – резюмировал Романов.

              Позже в Сети появилось видео, на котором видно уходящий американский истребитель, а после показана обстановка на борту самолета во время инцидента.


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