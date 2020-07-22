Организаторы Игр в Токио заявили о готовности провести Олимпиаду в условиях пандемии

Организаторы летних Игр в Токио готовы к проведению Олимпиады в следующем году, даже если глобальная пандемия коронавируса существенно не ослабнет, сказал исполнительный директор оргкомитета «Токио-2020» Тосиро Муто.

«Нам довольно сложно ожидать того, что пандемия коронавируса будет сдержана. Но если мы сможем провести Игры в Токио с коронавирусом, Токио может стать примером для следующих Олимпийских игр или других международных мероприятий. Мы очень надеемся, что успешное проведение Игр в Токио может создать наследие в истории человечества», – передает РИА «Новости» слова Муто.

Ранее Оргкомитет игр допустил возможность еще одного переноса Олимпиады в Токио.

Между тем, премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что Япония полна решимости принять Олимпийские игры в следующем году в полном объеме, продемонстрировав тем самым победу над вспышкой коронавируса.

Напомним, в марте Международный олимпийский комитет объявил о переносе олимпийских игр на 2021 год, они начнутся 23 июля. То же коснулось паралимпийских игр из-за распространения коронавирусной инфекции.

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