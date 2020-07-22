Нефть подешевела на данных о росте запасов в США

Мировые цены на нефть в среду утром снижаются из-за публикации данных Американского института нефти (API) о неожиданном скачке запасов сырья в США на прошлой неделе.

По состоянию на 8.04 цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,79% – до 43,97 доллара за баррель. Августовские фьючерсы на нефть марки WTI дорожали на 2,33% – до 41,76 доллара за баррель. В то же время сентябрьские фьючерсы на WTI дешевели на 0,93% – до 41,53 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Как сообщил API, коммерческие запасы нефти в США за неделю по 17 июля подскочили на 7,5 млн баррелей. Официальные данные американского министерства энергетики будут опубликованы в среду вечером. Эксперты полагают, что статистика должна показать сокращение запасов за неделю на 2,1 млн баррелей.

Трейдеры также обратили внимание на слова президента США Дональда Трампа о вероятном ухудшении ситуации с коронавирусом в стране.

По информации университета Джонса Хопкинса, за все время в Штатах выявили 3,8 млн случаев заражения коронавирусом, скончались более 140 тыс. человек. Во всем мире число заражений превышает 14,7 миллиона, более 610 тыс. пациентов умерли. Опасения по продолжению пандемии в США усиливают беспокойство за перспективы восстановления мировой экономики в целом и спроса на нефть в частности.

«Прогноз по нефтяному спросу получил двойной удар: с тем, что может стать сильнейшим ростом запасов с конца мая... и брифингом Трампа о вирусе», – прокомментировал Reuters старший рыночный аналитик OANDA Эдвард Мойа.

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