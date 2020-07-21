В дома жителей отдаленных хуторов Дона провели газ

В удаленных населенных пунктах Обливского и Милютинского районов Ростовской области во вторник зажгли символический факел – туда провели газ. Уровень газификации региона достиг почти 88,5%.

Символический факел в населенных пунктах зажег губернатор Ростовской области Василий Голубев. Чтобы обеспечить голубым топливом станицу Селивановскую в Милютинском районе, было построено более 25 км подводящего газопровода и более 69 км – распределительного. Создана возможность для газификации более 600 домовладений не только Селивановской, но и соседних сельских поселений, сообщает официальный портал правительства Ростовской области.

Для шести населенных пунктов Обливского района построено 30 км подводящего газопровода и 3,2 км – распределительных сетей. Это позволило обеспечить природным газом около 130 домов, а также социальные объекты.

Губернатор заявил, что газификация была и остается приоритетным направлением для донского региона. Благодаря сотрудничеству правительства региона с Газпромом грандиозные планы по газификации в Ростовской области удается последовательно реализовать.

Глава региона напомнил, что в Ростовской области решается задача, которую определил президент Владимир Путин, – о поэтапном завершении газификации к 2024 и 2030 годам.

«На начало этого года уровень газификации в Ростовской области составлял почти 88,5%, по районам – более 72%. Это выше, чем в среднем по стране. Конечно, еще остаются удаленные территории, которые требуют дополнительного внимания, и мы продолжаем работу, чтобы в донские станицы и хутора пришло голубое топливо», – сказал Василий Голубев.

Губернатор особо подчеркнул, что газификация значительно повышает перспективы развития территорий. Это и тепло в домах жителей, и современный уровень комфорта. Но прежде всего, отметил Василий Голубев, это возможность вкладывать деньги в землю, чтобы здесь появлялись новые современные производства, создавались новые рабочие места.

До конца 2022 года за счет средств областного бюджета необходимо выполнить проектирование и строительство разводящих газопроводов, протяженностью более 650 км. Строительство еще более 750 км подводящих газопроводов будет осуществляться за счет средств компании «Газпром».

Всего на газификацию территорий Ростовской области в 2019-2020 годах запланировано направить из всех источников около 2,2 млрд рублей.