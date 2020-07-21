Депутат указал на значительный плюс многодневного голосования

Проведение голосования на выборах всех уровней в течение нескольких дней повысит явку избирателей, что снизит возможности для фальсификаций, заявил первый замглавы комитета Госдумы погосударственному строительству изаконодательству Михаил Емельянов («Справедливая Россия»).

Емельянов заявил, что «такое голосование повышает явку», и «чем выше явка, тем меньше возможностей фальсифицировать, потому что один из главных способов фальсификаций – это голосование за тех, кто не приходит на участок», передает ТАСС.

Следовательно, «чем больше людей придет, тем меньше оснований для фальсификации».

Поправки о трехдневном голосовании, уверен он, приобрели актуальность в период пандемии коронавируса.

«Актуальны, потому что пандемия. Потому что позитивный опыт голосования по конституции, потому что люди этого хотят, обращения избирателей многочисленные поступают», – отметил депутат.

Напомним, во вторник Госдума на пленарном заседании приняла закон с поправками в избирательное законодательство о многодневном голосовании на выборах всех уровней.

Согласно поправкам, формат многодневного голосования будет распространяться не только на местные, но и на думские выборы. По решению избирательной комиссии, организующей выборы, референдум, голосование на выборах (включая повторное голосование, повторные выборы), референдумах, может проводиться в течение нескольких дней подряд, но не более трех дней. Подсчет голосов при таком формате волеизъявления будет начинаться сразу после закрытия участков в последний день голосования.

При этом формат голосования вне зданий избирательных комиссий – на придомовых территориях – сохранится при многодневных выборах.

Кроме того, досрочное голосование и голосование по открепительным удостоверениям организовывать не будут в случае проведения выборов или референдума в России в течение нескольких дней.

Также инициатива регулирует порядок отзыва члена комиссии: он осуществляется по строго определенной процедуре – политическая партия вносит в руководящий орган, который назначил члена комиссии, мотивированное представление об отзыве, а также предложение по кандидатуре нового члена комиссии. Если предложения по новой кандидатуре нет, вопрос об отзыве члена комиссии рассматриваться не будет.