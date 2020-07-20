В квартире на Рублевском шоссе обстреляли полицейских

Полиция проводит проверку по факту стрельбы в квартире на Рублевском шоссе, где хозяин дома по ошибке начал стрелять в полицейских, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

В ГУ МВД сообщили, что 18 июля девушка 1996 года рождения познакомилась с мужчиной 1973 года рождения. Он предложил ей поехать на Рублевское шоссе к нему домой, где они провели время вместе, а спустя ночь не смогли выйти из квартиры, не обнаружив ключи, передает РИА «Новости».

Девушка позвонила в полицию. Она сообщила, что противоправные действия к ней не применялись, однако они не могут выйти из квартиры, так как пропали ключи.

«Когда прибыл наряд полиции, владелец квартиры, подумав, что в квартиру пытаются проникнуть посторонние, произвел два выстрела в дверь», – сообщили в пресс-службе.

Когда мужчина понял, что за дверью находятся полицейские, он положил пистолет. Никто не пострадал, проводится проверка.